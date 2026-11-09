Arresto de Fabio Ariel Perrone en operativo antiterrorista por visita del Papa

La Policía Federal detuvo a Fabio Ariel Perrone en Cramer 700 tras recibir amenazas durante la visita del Pontífice. Detalles del operativo y las investigaciones en curso.

La Policía Federal Argentina llevó a cabo el arresto de Fabio Ariel Perrone en el marco del megaoperativo de seguridad desplegado para la visita del Pontífice a la Argentina. La intervención policial se concretó pocas horas después de que el líder de la Iglesia Católica arribara al país para iniciar su gira apostólica oficial.

Detalles del operativo y ubicación del detenido

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada específicamente sobre la calle Cramer al 700. Tras la irrupción de los agentes en el domicilio, Fabio Ariel Perrone quedó inmediatamente alojado a disposición de la Justicia. Las autoridades mantienen el lugar bajo estricta vigilancia mientras se determinan los alcances exactos de las amenazas que motivaron la intervención.

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Rastreo judicial y estado de la investigación

Las distintas áreas de investigación lograron rastrear con precisión la ubicación del acusado antes de concretar su aprehensión. Por el momento, no trascendieron detalles específicos sobre el contenido de las amenazas ni las circunstancias exactas en las que fueron realizadas. El acusado permanece bajo investigación judicial activa para esclarecer el caso y determinar la veracidad de los hechos denunciados.

Separación de causas y vínculos entre detenidos

En paralelo al operativo, los investigadores señalaron que no existen evidencias de un vínculo entre Fabio Ariel Perrone y otros detenidos en casos relacionados. Las causas judiciales avanzan por separado para determinar si se trató de episodios aislados o acciones coordinadas. Este enfoque busca garantizar que cada investigación se base en pruebas concretas y no en suposiciones.

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Dispositivo de seguridad para la visita apostólica

Mientras avanza la investigación penal, las autoridades mantienen un estricto dispositivo de seguridad en los puntos donde se desarrollarán los actos oficiales. Este esquema integral incluye la presencia de efectivos especializados y el monitoreo constante de posibles amenazas. La medida asegura el transcurso seguro de la visita papal sin interrupciones imprevistas.

Consecuencias y próximos pasos judiciales

La detención de Fabio Ariel Perrone representa un paso clave en la resolución de los incidentes de seguridad asociados a la visita. Las próximas horas estarán dedicadas a la evaluación de las pruebas recopiladas y a las declaraciones correspondientes. Los tribunales decidirán sobre la medida cautelar una vez completada la instrucción del caso.