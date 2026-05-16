Arquitecto y contratista Arnaldo Tabar deposita pruebas en contra de Adorni

El arquitecto Arnaldo Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, fue el encargado de supervisar las obras de reforma en la casa del country Indio Cuá, donde residían Adorni y Bettina Angeletti. Tabar alega que Adorni le pagó la obra en efectivo y sin facturas, a lo que se suma la irregularidad en la escritura del inmueble, que aún no figura registrada en el nombre del vocero presidencial. Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y agregó documentación como facturas y remitos para su caso.

Facturas, remitos y capturas de pantalla de chats con proveedoresEl arquitecto ratificó ante el fiscal Gerardo Pollicita los datos centrales de su primera declaración. Confirmó que el monto total de la refacción en la casa del country Indio Cuá fuera de 1.350.000 dólares.

También volvió a sostener que Adorni le pagó todo en efectivo. Sin factura de por medio. La modalidad de pago al contado y sin documentación respaldatoria es uno de los puntos que más llama la atención de los investigadores federales. La presentación de Tabar este viernes fue espontánea.

No hubo citación judicial previa. El arquitecto compareció por decisión propia para sumar elementos al caso. El objetivo es demostrar cómo se negociaron y cerraron los distintos trabajosTambién agregó remitos y facturas vinculadas a materiales y mano de obra. Toda esa documentación quedó incorporada al expediente que maneja el fiscal Pollicita.

En sede judicial recibieron el material, firmaron el acta correspondiente y Tabar se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. La estrategia del contratista parece apuntar a blindar su versión con documentación concreta. La primera declaración de Tabar hace dos semanas, puso números concretos sobre la mesa. El arquitecto detalló que pagamento el importe total de 1.350.000 dólares en dos etapas diferenciadas.

La primera entrega fue de 55.000 dólares durante 2024. La segunda, mucho más voluminosa, alcanzó los 190.000 dólares en 2025. Tabar sostuvo que todo se pagó en dólares y en efectivo. No hubo transferencias bancarias ni comprobantes oficiales.

La ausencia de facturación formal es clave en la investigación, porque dificulta rastrear el origen de los fondos que Adorni usó para pagar. El contratista es socio del grupo Alta Arquitectura. Trabajó en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, donde Adorni y su esposa Bettina Angeletti se mudaron a fines de 2024. La escritura se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster. El inmueble aún no figura registrado a nombre del vocero presidencia





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