Arnold Schwarzenegger on Exercise and Life Lessons: 'Gym Feels Like a Black-and-White Movie, but Training is in Color'

In an interview, Arnold Schwarzenegger, the actor and former bodybuilder, reflects on how his exercise routine has evolved over the years and the emotional benefits he draws from it, despite having experienced multiple heart surgeries. He also emphasizes the importance of maintaining workout, healthy eating, and daily activity to avoid injuries and sustain fitness over the long term.

El actor y exfisicoculturista Arnold Schwarzenegger , en una entrevista reciente, habló sobre cómo ha cambiado su rutina con el paso de los años y dejó una reflexión sobre el ejercicio que llamó la atención de millones de personas.

"Cuando voy al gimnasio siento que es una película en blanco y negro, pero cuando termino de entrenar es a color", dijo Schwarzenegger, quien sigue entrenando prácticamente todos los días y mantiene una rutina física que, aunque ya no se parece a la de sus años como campeón de culturismo, continúa siendo una parte central de su vida. Schwarzenegger, que ganó siete títulos de Mr. Olympia, también habló sobre lo que el entrenamiento significa para él como fuente de bienestar emocional y cómo evitar lesiones y sostener la actividad física a largo plazo, principalmente mediante un ejercicio moderado, alimentación equilibrada y actividad diaria





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