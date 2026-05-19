Arnaldo André Revive su Vida y la Enseñanza de Tango en Tango para tres en Una Entrevista

Arnaldo André, un actor de 82 años, habló con LA NACION y repasó su historia y exitosas novelas. Además, reveló por qué tenía tanta energía y ganas de seguir trabajando a sus 82 años. Junto a Marta González y Romina Fernandes, André está de gira por todo el país con Tango para tres y compartió que lo hizo feliz ser actor, trabajar en teatro y tener el apoyo de un publicón satisfecho y agradecido.

Arnaldo André , con 82 años, repasó su vida y başarı en Tango para tres con LA NACION. El actor expresó que la televisión lo abrió las puertas al theater y que hoy hay infinidad de obras y un número cada vez más de espectáculos en cada teatro.

Durante su entrevista, André reveló que hace girar con Marta González y Romina Fernandes en Tango para tres y que disfruta la oportunidad de trabajar en teatro y las giras de toda la República Argentina. Además, contó que antes de comenzar su carrera en Argentina, estuvo en una crisis en la que pensó en dejar todo y que le cambió la suerte poco después





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