Armed intruders usurped a house in Comodoro Rivadavia, then fled after woman reported them to police.

Five suspects have been detained by the police and the woman has filed a complaint after armed intruders entered her house in Comodoro Rivadavia, South Argentina, causing fear and intimidating her.

Comodoro Rivadavia, delincuentes armados usurparon una casa y echaron a la dueña a la calle. La mujer hizo la denuncia y los agresores fueron detenidos por la Policía apenas minutos después del ataque.

La Policía de Comodoro Rivadavia detuvo a cinco sospechosos, y en medio de la conmoción, minutos después, los policías de la Comisaría Quinta llegaron al domicilio y encontraron a la mujer en estado de shock, relató que los agresores entraron a su casa y les causaron daños y amenazas agravadas. El caso interviene el Juez Penal Daniel Arcuri, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal Patricia Cardozo y Paula Cavaleiro por parte de la Oficina Judicial





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