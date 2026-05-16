Armani y Beltrán: El eterno arquero y su sucesor brillan en River

Armani, venerado arquero de River, y Beltrán, joven promesa en ascenso, hablaron en la previa del partido sobre el gran momento del joven delantero y la proyección del experimentado capitán. Armani valoró especialmente la mayoritadamiento de Beltrán y sus actuaciones fuertes, mientras que Beltrán agradeció al experimentado capitán por su apoyo y orientación en su crecimiento

Armani y Beltrán : El eterno arquero de River y su sucesor en el equipo de Coudet. Habló en la previa del partido sobre el gran momento del joven delantero.

El experimentado capitán millonario no dudó en elogiar al juvenil surgido del club, que aprovechó la oportunidad para mostrar personalidad en partidos de peso y responder cada vez que el equipo lo necesitó. Beltrán se convirtió en una de las apariciones más destacadas de las últimas meses y despertó el reconocimiento tanto de los hinchas como del propio Armani. Estoy feliz de que Santi esté en este momento, que lo esté demostrando.

Obviamente cuando subió con nosotros por primera vez ya se le veían las condiciones. Después obvio que hay que demostrarlo adentro del campo de juego y ahora lo está haciendo con su desempeño y grandes partidos. Es un chico con mucha madurez y personalidad. De mi lado, acompañarlo y aconsejarlo.

Y darle lo mejor. Me pone muy feliz porque es un muy buen chico, trabajador, y lo tiene muy merecid





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