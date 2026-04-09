Armani se acerca al regreso: la recuperación del arquero de River Plate avanza con cautela

Franco Armani, arquero de River Plate, progresa en su recuperación de una tendinitis, aunque el club prioriza una vuelta sin riesgos. El arquero ya realiza trabajos de campo y se espera su regreso con cautela, mientras el equipo afronta un calendario exigente.

El arquero Franco Armani , figura emblemática de River Plate , se encuentra en la etapa final de su recuperación tras sufrir una tendinitis en el tendón de Aquiles derecho, que también afecta la zona del sóleo. Aunque muestra avances significativos y ya realiza trabajos de campo, el cuerpo técnico y médico del club optan por no acelerar su regreso a las canchas. La precaución es máxima, dado que la lesión requiere un tratamiento cuidadoso y cualquier recaída podría marginarlo nuevamente.

La exigencia física que implica la posición de arquero, con movimientos constantes como saltos, impulsos y apoyos, hace que la recuperación de Armani sea un proceso progresivo y meticuloso, buscando evitar riesgos innecesarios.\El camino hacia la recuperación de Armani ha sido un proceso integral y multifacético. A principios de marzo, en busca de una solución efectiva, el arquero viajó a Rosario para someterse a un tratamiento localizado. Este procedimiento, que incluyó la utilización de células madre, tenía como objetivo aliviar la inflamación persistente en el tendón de Aquiles y fortalecer la pantorrilla, acelerando la regeneración del tejido dañado. Esta estrategia se complementó con el trabajo que ya venía realizando junto a los kinesiólogos del club, combinando métodos tradicionales con alternativas más innovadoras. El antecedente de una recaída durante el calentamiento previo al partido contra Vélez encendió las alarmas y obligó a replantear los plazos de recuperación, priorizando una recuperación completa por sobre cualquier urgencia deportiva. La experiencia ha enseñado la importancia de la paciencia y la atención meticulosa en el proceso de rehabilitación.\A pesar de los deseos de Armani de regresar lo antes posible, especialmente con el superclásico en el horizonte como objetivo, la prioridad en River Plate es asegurar su presencia a largo plazo. El club considera que la recuperación completa del arquero es más importante que cualquier partido puntual. Cada avance en su rehabilitación es celebrado, pero siempre con la mirada puesta en un regreso seguro y sin riesgos. Mientras tanto, el equipo continúa compitiendo en un calendario exigente, con partidos importantes en abril. La figura de Armani, como líder y referente, sigue siendo una pieza fundamental en la estructura del equipo, y su regreso, aunque cada vez más cercano, aún no tiene una fecha definitiva. La afición y el cuerpo técnico esperan con ansias el retorno de su capitán, sabiendo que su presencia en el arco es sinónimo de seguridad y liderazgo





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Franco Armani River Plate Recuperación Tendinitis Arquero

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coudet define el once inicial de River Plate para el debut en Copa SudamericanaEduardo Coudet prepara el equipo de River Plate que buscará un inicio victorioso en la Copa Sudamericana, a pesar de las bajas por sanción y la incertidumbre en algunas posiciones clave. Análisis de la formación, jugadores disponibles y las posibles variantes para el encuentro contra Blooming.

Read more »

River Plate busca romper racha negativa en Bolivia ante BloomingRiver Plate se enfrentará a Blooming en Bolivia con el objetivo de cortar una racha de cuatro partidos sin ganar en el país. El equipo de Coudet buscará comenzar con el pie derecho la Copa Sudamericana en un escenario sin altura, pero con un historial reciente adverso.

Read more »

River Plate Regresa a la Copa Sudamericana 2026: Debut contra Blooming en BoliviaRiver Plate inicia su participación en la Copa Sudamericana 2026, enfrentándose a Blooming en Bolivia. El equipo busca continuar su racha de victorias bajo la dirección de Eduardo Coudet.

Read more »

Expulsión Rápida Condiciona el Partido: River Plate con un Jugador Menos en la Copa SudamericanaEn tan solo cuatro minutos, Lucas Martínez Quarta fue expulsado por una falta que interrumpió una prometedora jugada del rival. El VAR intervino para rectificar la decisión inicial y el árbitro mostró la tarjeta roja, obligando al entrenador a reajustar la defensa. Germán Pezzella regresó al campo tras una larga lesión. La noticia se desarrolla durante el partido Blooming vs. River, correspondiente a la Copa Sudamericana.

Read more »

De la sequía al gol: Coudet revitaliza la delantera de River Plate con Driussi como líderAnálisis del impacto de Eduardo Coudet en la ofensiva de River Plate, destacando la recuperación goleadora de Driussi y otros delanteros tras un período de sequía. Se evalúa el cambio en la dinámica del equipo y el nuevo potencial ofensivo.

Read more »

El consejo de Armani impulsa el ascenso de Beltrán en RiverFranco Armani, histórico arquero de River, influyó en el desarrollo de Beltrán, aconsejándole y reconociendo su potencial para ocupar la portería del club.

Read more »