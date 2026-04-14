Armani, ausente en el Superclásico: Beltrán asume el reto ante Boca

El arquero titular de River Plate, Franco Armani, no podrá jugar el Superclásico contra Boca Juniors debido a una lesión. El joven delantero Beltrán asumirá la responsabilidad. Análisis de la situación, el impacto de la ausencia de Armani y las expectativas para el partido.

El emblemático guardameta de River Plate , héroe indiscutible en Madrid y constante pesadilla para Boca Juniors , no estará presente el próximo domingo en el Estadio Monumental . Esta ausencia, sin duda, representa un nuevo desafío de gran envergadura para el joven delantero Beltrán , quien deberá asumir una responsabilidad aún mayor ante el eterno rival. La ausencia de Armani, quien brilló con luz propia en la final de Madrid, en el podio de sus hazañas frente a Boca, se debe a su estado físico: no se encuentra en condiciones óptimas para defender la portería en el próximo Superclásico . El portero titular, que recién ha reincorporado a los entrenamientos en campo durante la semana pasada, en la fase final de su extensa recuperación de la lesión en el sóleo de su pierna derecha, que solo le permitió jugar los primeros 45 minutos contra Vélez en Liniers este año, antes de someterse a un riguroso tratamiento de rehabilitación.

Por lo tanto, el 'Pulpo' Armani, tampoco cumple con las condiciones futbolísticas necesarias, incluso si presentara una evolución acelerada y extraordinaria en los próximos días, una situación poco probable. Esta situación, en consecuencia, descarta por completo su participación en el Superclásico del torneo Apertura. Para Armani, el equipo al que más veces se enfrentó a lo largo de su carrera (un total de 20 ocasiones, con nueve victorias, cinco empates y seis derrotas), será una experiencia casi inédita presenciar el Superclásico desde fuera del terreno de juego. Desde su llegada a River Plate a principios de 2018, solo se ausentó en el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga 2021. El portero ha hablado sobre la despedida del histórico entrenador Marcelo Gallardo, dejando claro el impacto del técnico.

En cuanto a la situación de Beltrán, la filosofía en River Plate es clara: pocas intervenciones, pero decisivas. El equipo busca optimizar cada oportunidad que se presenta, un aspecto crucial en partidos de alta tensión como el Superclásico. 'Después, le adjudican algunas que eran offside, no nos patean tanto, eso es bueno por la solidaridad y la entrega física del equipo', declaró el entrenador Chacho, el domingo tras la victoria contra Racing en Avellaneda, reflejando el espíritu de lucha y la cohesión del equipo. La ausencia de Armani supone un reto para el equipo, que deberá reorganizarse y afrontar el partido con la determinación de siempre. La experiencia de Armani en partidos cruciales y su liderazgo dentro del campo serán echados en falta, pero el equipo confía en la capacidad de sus compañeros para superar este obstáculo





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

River Plate Boca Juniors Superclásico Franco Armani Beltrán Fútbol Lesión Estadio Monumental Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Boca prioriza la Libertadores y el Superclásico con rotaciones y planificaciónBoca Juniors enfoca sus esfuerzos en la Copa Libertadores y el Superclásico, implementando rotaciones en el equipo y una planificación exigente para afrontar dos partidos clave.

Read more »

Boca prioriza la Libertadores y el Superclásico: rotación y planificación intensivaBoca Juniors se enfoca en la Copa Libertadores y el Superclásico contra River, implementando una rotación estratégica y una planificación rigurosa para optimizar el rendimiento del equipo. Se prioriza la recuperación física de los titulares y se prepara el regreso de Leandro Paredes.

Read more »

Qué cuida Boca en la Copa Libertadores, con la mira puesta en el Superclásico ante RiverEl Xeneize irá al Monumental el domingo en busca del honor y la clasificación a octavos de final del Apertura, pero varios días antes recibirá a Barcelona de Ecuador en La Bombonera.

Read more »

Confirmado: Armani no llega al superclásicoEl histórico arquero de River, héroe de Madrid y reiterado verdugo de Boca, no estará el domingo en el Monumental. Otro gran desafío para el pibe Beltrán.

Read more »

River: Eduardo Coudet ya decidió entre Santiago Beltrán y Franco Armani para el SuperclásicoEl Pulpo no estará en el superclásico ante Boca por lesión y el Millonario seguirá con el juvenil Santiago Beltrán en el arco.

Read more »

Carlos Tevez responde sobre el Superclásico River-BocaCarlos Tevez fue consultado por un hincha sobre el resultado del próximo Superclásico entre River y Boca. El entrenador de Talleres de Córdoba, después de la victoria de su equipo ante Defensa y Justicia, respondió a la pregunta sobre el partido en el Monumental, generando expectativas y confusión debido a su próximo partido con Talleres.

Read more »