Armada Argentina entrena desembarcos tácticos en Canal Beagle

La Armada Argentina ejecutó maniobras de desembarco y tiro de combate en el Canal Beagle, fortaleciendo la coordinación entre medios navales y terrestres del BIM4.

La Armada Argentina llevó a cabo un nuevo ejercicio de adiestramiento militar en las aguas del Canal Beagle. El evento se centró en entrenar a efectivos de la Infantería de Marina para ejecutar maniobras de desembarco táctico, operaciones terrestres complejas y prácticas de tiro de combate en condiciones extremas.

Desembarco Táctico y Coordinación Naval

El entrenamiento se desarrolló en las proximidades de Ushuaia, específicamente en el sector de Punta Remolino. La actividad estuvo a cargo del Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM4), una unidad dependiente de la Brigada de Infantería de Marina Austral. El objetivo principal fue fortalecer las capacidades operativas de la unidad en el escenario austral mediante la combinación de maniobras ofensivas y una estrecha coordinación entre los medios terrestres y navales.

Also read Moderación de la inflación alimentaria en Argentina a pesar de subas recientes

Las operaciones comenzaron con el despliegue de efectivos mediante botes de asalto desde las embarcaciones hacia la costa. Una vez que los infantes tomaron tierra, realizaron una aproximación terrestre cuidadosa y establecieron una base de patrulla. Desde esta posición avanzada, organizaron las siguientes etapas del adiestramiento, ejercitando los procedimientos necesarios para trasladar personal, asegurar posiciones y continuar con las operaciones en un entorno geográfico caracterizado por las condiciones propias del extremo sur argentino.

Prácticas de Fuego y Apoyo Aéreo

Una vez desplegados los efectivos en tierra, el personal del BIM4 realizó una práctica de tiro de combate a nivel Compañía. Esta maniobra ofensiva contempló ataques simultáneos y contó con el apoyo de fuego proporcionado por los morteros de la unidad. En paralelo, las embarcaciones involucradas desarrollaron procedimientos de apoyo de fuego naval simulado para integrar las acciones de ambas fuerzas.

Advertisement

Las lanchas patrulleras efectuaron disparos con sus ametralladoras de 12,7 milímetros, mientras que las lanchas rápidas utilizaron sus cañones de proa. La coordinación entre los medios navales y terrestres permitió poner en práctica distintos procedimientos de apoyo durante el avance de las tropas. Posteriormente, los infantes de Marina completaron el ejercicio con el reembarco mediante botes de asalto, cerrando el ciclo de la maniobra.

Integración de Medios en Tierra del Fuego

Este ejercicio en el Canal Beagle se suma a otras actividades recientes desarrolladas por la Brigada de Infantería de Marina Austral en Tierra del Fuego. A fines de octubre, unidades de la Brigada y medios de la Aviación Naval participaron de un adiestramiento integrado en Río Grande. Dicha actividad incluyó operaciones de transporte y desembarco con helicópteros Sea King, así como prácticas de apoyo aéreo cercano con aeronaves T-34C-1 Turbo Mentor.

También participaron controladores aéreos adelantados de la Infantería de Marina en estas maniobras anteriores. Estas actividades estuvieron destinadas a ejercitar la coordinación entre los distintos componentes de la fuerza. Las maniobras permitieron integrar medios terrestres, navales y aeronavales en un mismo escenario de entrenamiento, consolidando procedimientos relacionados al transporte de efectivos, el despliegue de tropas y el apoyo durante las operaciones.