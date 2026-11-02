Ariel Vallejo transfirió 2160 millones el día de los allanamientos a Pagos Dica

La justicia vincula a Ariel Vallejo y Sur Finanzas con la empresa Pagos Dica, investigada por juegos de azar ilegales, tras transferencias millonarias el 1 de diciembre.

El titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, ordenó la transferencia de 2160 millones de pesos desde su billetera virtual hacia la empresa Pagos Dica el 1 de diciembre. Esta fecha coincide exactamente con el allanamiento de la sede central de Sur Finanzas y del club Banfield, ordenado por el juez Luis Armella. Las autoridades judiciales han vinculado estas maniobras con presuntos intentos de ocultar activos frente a medidas cautelares.

Transferencias hacia Pagos Dica bajo escrutinio

Un documento judicial detalla que el traspaso de fondos hacia Pagos Dica fue una de las operaciones más significativas detectadas durante la investigación. El expediente indica que esta firma aparece investigada en otro caso por presunto juego ilegal. Según la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelito, está acreditado que la compañía recibió dinero de una mujer que laboraba como "cajera" y percibía fondos de apuestas online.

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El juez Luis Armella ordenó registrar la sede central de Sur Finanzas y el club Banfield entre otros objetivos. El movimiento de dinero se realizó desde una cuenta de Sur Finanzas PSP, la billetera virtual desarrollada por Vallejo. La Justicia busca determinar si dicha plataforma fue utilizada para dar apariencia lícida a fondos de origen ilícito. El fiscal Alejandro Musso ha profundizado la investigación sobre estas sociedades receptoras.

Estrategias para sustraer bienes de la Justicia

Durante la última declaración indagatoria, el juzgado informó a Vallejo sobre las pruebas reunidas en su contra. Se le describieron movimientos de dinero detectados en los primeros pasos de la investigación judicial. El acta enumera maniobras como "transferencias a sociedades de pago y cobranza, compras de moneda extranjera, ventas de bienes registrables a personas sin capacidad económica".

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Estas acciones estarían destinadas a esconder bienes y dinero de la Justicia para "sustraerlos de las medidas cautelares" dictadas en el expediente. Entre esos movimientos destaca el traspaso de una Ferrari negra a una jubilada sin inscripción tributaria ni ingresos acordes. El traspaso de fondos a Pagos Dica sumó 14.898 millones de pesos entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre.

El 2100 millones de pesos fueron transferidos el mismo día de los allanamientos. Vallejo ya había sido allanado diez días antes por orden del juez Sebastián Casanello en el marco de la causa Andis. El entorno de Vallejo puso en duda los datos sobre las transferencias millonarias, aunque el nexo entre la empresa y el juego surge de un expediente bonaerense.

Simulación de apuestas y conexiones ilícitas

Los investigadores judiciales reconstruyeron el camino del dinero simulando una apuesta en el sitio ilegal. Al intentar crear un usuario, fueron redireccionados a un chat de WhatsApp con instrucciones específicas. Le pasaron un alias al que transferir el dinero, vinculándolo a una cuenta a nombre de una mujer de 22 años.

El análisis de la cuenta arrojó que, entre enero y mayo de 2024, recibió 2147 transferencias. De ellas, 42 fueron hacia Pagos Dica, mientras que el resto se distribuyó entre otras cuatro sociedades. Pagos Dica se dedica al servicio de cobranzas, pero no fue posible encontrar su página web o verificar su inscripción ante ARCA.