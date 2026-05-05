Ariel Vallejo declara por lavado de dinero y vínculos con la AFA

El empresario Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, compareció ante la Justicia en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, con conexiones con la Asociación del Fútbol Argentino. La investigación involucra a 17 clubes y movimientos por más de 800 millones de pesos.

El empresario Ariel Vallejo , titular de Sur Finanzas y con vínculos estrechos con la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), compareció este martes ante el juez Luis Armella en el marco de una investigación judicial por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La causa, tramitada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, se centra en un esquema que se habría extendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. La fiscal federal Cecilia Incardona y el procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, sostienen que los contratos de patrocinio formalizados entre Sur Finanzas y una amplia gama de instituciones deportivas fueron utilizados para otorgar una falsa apariencia de legalidad a flujos económicos que carecían de una contraprestación real y justificada.

La investigación abarca movimientos financieros que superan los 800 millones de pesos y afecta a un total de 17 clubes de fútbol, incluyendo a Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. Además de Ariel Vallejo, su madre, Graciela Vallejo, quien también figura como imputada en la causa, también prestó declaración.

La defensa legal de Vallejo había solicitado el aplazamiento de la audiencia, sin embargo, esta petición fue denegada por el juez Armella. La Justicia busca determinar si la presunta asociación ilícita fue creada con el propósito de cometer una serie indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas pertenecientes al grupo Sur Finanzas, utilizando numerosas entidades deportivas como instrumentos para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus directivos.

Un aspecto crucial de la investigación se centra en el presunto lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R. L. Ariel Vallejo ocupa cargos de liderazgo en Sur Finanzas Group S.A. , Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A. , y también ha desempeñado roles de director suplente en Abo Inversiones S.A.

, Valle Business S.A. , Roma Inversiones S.A. , administrador titular de Ars Cambios S.A. S., y administrador suplente de Fenus S.A.

S. Estas empresas, junto con otras constituidas por personas cercanas a Vallejo, respondían directamente a sus intereses, sirviendo como intermediarias para establecer vínculos comerciales con terceros, creando así capas de opacidad societaria y dificultando el rastreo de los fondos. La investigación se originó en noviembre de 2025 a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó maniobras presuntamente diseñadas para evadir más de 3.327 millones de pesos en impuestos, mediante el uso de monotributistas falsos y empresas ficticias.

En diciembre pasado, la Policía Federal llevó a cabo allanamientos simultáneos en las sedes de la AFA en Ezeiza y Viamonte, en las oficinas de Sur Finanzas en Adrogué y en domicilios particulares. Durante estos operativos, según la reconstrucción de la Justicia basada en análisis telefónicos y grabaciones de cámaras de seguridad, se habrían emitido órdenes para destruir documentación contable, borrar servidores y ocultar computadoras.

Cuatro empleados de Sur Finanzas –Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga– ya han sido procesados por destrucción de pruebas y encubrimiento. Otras tres personas vinculadas a la financiera fueron detenidas y posteriormente liberadas tras ser sorprendidas retirando documentación de un depósito en Turdera.

El juez Armella ha dictado medidas cautelares contra los imputados, incluyendo la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal, la restricción de contacto entre los acusados y la prohibición de alejarse más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización judicial. Además, se han inhibido bienes pertenecientes a Sur Finanzas y otras 15 empresas del grupo, y se han secuestrado diez vehículos de alta gama.

La complejidad de la investigación radica en la intrincada red de empresas y vínculos que se han descubierto, lo que dificulta la tarea de determinar el alcance total de las operaciones ilícitas y la identidad de todos los involucrados. La Justicia continúa trabajando en el análisis de la documentación secuestrada y en la recopilación de testimonios para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas declaraciones y se tomen medidas adicionales para avanzar en la investigación





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