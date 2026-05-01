Ariel Lijo ordena peritaje de los audios de Spagnuolo y genera un terremoto judicial

El juez Ariel Lijo dispuso un peritaje forense sobre los audios de Diego Spagnuolo, lo que podría marcar un giro en la investigación y afectar a Karina Milei. La medida ha generado controversia en Comodoro Py y desató una alerta en la Casa Rosada.

El juez Ariel Lijo ordenó este jueves un peritaje exhaustivo de los audios vinculados a Diego Spagnuolo , con el objetivo de verificar su origen y autenticidad.

La medida, encomendada a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, ha generado un intenso revuelo en los pasillos de Comodoro Py. Esta resolución se interpreta como un gesto directo hacia Karina Milei, quien venía presionando para frenar el avance de la investigación.

De hecho, la hermana del presidente había designado a Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia con la misión de contener el proceso, pero la decisión de Lijo podría marcar un giro radical en el caso. La determinación del magistrado se fundamenta en los lineamientos establecidos por la Sala II de la Cámara de Apelaciones el pasado 4 de diciembre, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.

Mientras Irurzun y Boico habían dejado abierta la causa a pedido del gobierno para impugnar las acciones de Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes sostenían que la investigación se basaba en pruebas obtenidas durante los allanamientos y no en los audios, Farah había votado en sentido contrario. Ahora, Lijo abre la posibilidad de que los audios hayan sido manipulados mediante inteligencia artificial u otros métodos, lo que ha generado sorpresa y críticas entre sus colegas.

Un juez que sigue de cerca el caso calificó la medida como 'una vergüenza'. La situación ha desatado una alerta máxima en la Casa Rosada, donde se especula con que el juez Lijo podría estar buscando congraciarse con Karina Milei en medio de una disputa con Mahiques por la postulación como Procurador de la Nación.

Según informaciones de LPO, la hermana del presidente habría enterado del ultimátum de Irurzun a Mahiques a través de un mensaje de WhatsApp enviado a la legisladora Pilar Ramírez, su mano derecha. Posteriormente, se habría producido un encuentro secreto entre Lijo y Karina, quien ya no confía plenamente en Mahiques para resolver sus problemas. La secretaria general de la Presidencia habría decidido puentear a su ministro, lo que añade más tensión a un escenario ya complejo





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