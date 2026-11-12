Ariel Holan revela cómo llegó Di María a Rosario Central y su reacción ante la capitanía

El DT Ariel Holan, ex director técnico de Rosario Central, detalla en TyC Sports el proceso de contratación de Ángel Di María y su nombramiento como capitán del equipo campeón.

El estratega Ariel Holan, quien tuvo una destacada etapa en Rosario Central donde el club se consagró campeón de Liga en 2025 bajo su dirección, compartió los detalles internos sobre la incorporación de Ángel Di María al equipo. En una entrevista exclusiva transmitida en el programa La Noche de TyC Sports, el DT reveló cómo se gestó la llegada del exjugador del Benfica y cómo reaccionó ante la responsabilidad de ser nombrado capitán del elenco conocido como el Canalla.

El proceso de contratación y la confidencialidad

Holan explicó que la noticia sobre la firma del futbolista campeón del mundo en 2022 no fue revelada públicamente hasta el último momento debido a la estricta política de reserva de los mandamás del club. El entrenador confirmó que tanto el presidente Gonzalo Belloso como la vicepresidenta Carolina Cristinziano son figuras muy reservadas en sus decisiones.

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El director técnico señaló que recibió la información el día anterior o la misma mañana en que Di María llegó oficialmente a las instalaciones. Holan mencionó que, en ese momento, él se encontraba de vacaciones con su esposa y tenían todavía ocho o diez días restantes antes de finalizar el periodo de descanso, pero la noticia interrumpió sus planes inmediatos.

Según contó el DT, se reunieron el lunes siguiente en la casa del jugador para conversar personalmente. Esta discreción fue clave para manejar la prensa y evitar filtraciones antes de que la incorporación se hiciera oficial ante los medios y la hinchada del club.

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El perfil de Di María y la capitanía

Al hablar sobre la calidad humana y deportiva de Ángel Di María, Holan destacó que compartir un espacio de trabajo con un jugador que estuvo casi toda su carrera en la élite del fútbol mundial es una oportunidad única. El exentrenador de Defensa y Justicia y de Independiente, donde alzó una Copa Sudamericana, elogió la trayectoria del astro argentino sin rodeos.

Sobre la decisión de nombrarlo capitán, Holan dejó claro que no fue una sorpresa ni una imposición táctica. El DT afirmó que Di María no necesitaba que le abrieran ninguna puerta en Rosario Central, ya que para él es como estar en casa, dado su legado previo y su enorme trayectoria. La capitanía fue un reconocimiento natural a su estatus dentro y fuera de la cancha.

Holan describió a Di María como un excelente compañero y un crack indiscutible. El entrenador valoró que su experiencia internacional y su madurez fueron fundamentales para guiar al grupo en el camino hacia el título de Liga en 2025, consolidando su rol como líder indiscutido.

Legado en Rosario Central y reconocimiento

La trayectoria de Ariel Holan en el fútbol argentino incluye pasos destacados en Defensa y Justicia, Independiente y Rosario Central. En cada club, Holan ha dejado una huella positiva, pero su gestión en Rosario Central quedó grabada en la historia del club por el título obtenido en 2025.

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La entrevista en TyC Sports sirvió para poner en valor no solo la calidad deportiva de Di María, sino también el proceso organizativo que permitió su integración. Holan enfatizó que la profesionalidad de los directivos y la actitud del jugador fueron pilares para el éxito del proyecto en el Canalla.

Este relato ofrece una ventana a los mecanismos internos de la gestión deportiva en un club de primera división. La forma en que se manejó la llegada de una figura de la talla de Di María, con total discreción y confianza en los procesos internos, es un ejemplo de cómo se construyen equipos competitivos en la era moderna del fútbol profesional.