Ariana Grande se une a Ben Stiller y Robert De Niro en el regreso de una legendaria saga de comedia

Paramount Pictures anuncia la llegada de 'La nueva Focker', la continuación de la aclamada serie, con Ariana Grande en un papel estelar. La película invertirá las dinámicas clásicas, presentando a un personaje femenino con un pasado sorprendente enfrentándose a las complejidades familiares.

La emblemática saga de comedia que supo capturar y redefinir la esencia de las relaciones familiares en el séptimo arte, se prepara para su esperado regreso. Paramount Pictures, en un evento de gran relevancia para la industria cinematográfica como es la CinemaCon en Las Vegas, ha desvelado el primer vistazo a "La nueva Focker", la continuación más reciente de la popular franquicia que comenzó con "La familia de mi novia".

La novedad más impactante de esta producción es la confirmación de la participación de la superestrella global Ariana Grande, quien asumirá un papel principal al lado de figuras consagradas de la comedia como Ben Stiller y Robert De Niro. El estreno en cines está fijado para el 26 de noviembre, perfilándose como uno de los lanzamientos más significativos y anticipados de la temporada cinematográfica. En esta nueva entrega, la narrativa experimenta un giro audaz y creativo al invertir los roles que sentaron las bases de la historia original. La carga de la aprobación familiar, que solía recaer principalmente sobre el yerno, se traslada ahora a una nueva integrante del clan. Ariana Grande encarna a Olivia Jones, la pareja de Henry, el hijo de Greg Focker. Lejos de ser un personaje dócil o ingenuo, Olivia se presenta como una mujer excepcionalmente brillante y con una formación considerable. Su historial profesional incluye una etapa en el FBI, donde se especializó en negociaciones con personalidades complejas y a menudo peligrosas. Esta experiencia previa le otorga una ventaja intelectual y táctica formidable, que resulta ser un completo desafío para Greg Focker (Ben Stiller), quien se encuentra descolocado ante la capacidad de la joven. El eje del conflicto se articula en torno a la reticencia de Greg a aceptar plenamente a la novia de su hijo. Desde su óptica de padre protector, Greg alberga profundas sospechas sobre la autenticidad de las intenciones de Olivia, llegando a catalogarla como una persona entrenada para la manipulación. Sin embargo, Olivia no se amedrenta ante la actitud posesiva y controladora de su futuro suegro. Sus advertencias resuenan con fuerza, marcando el tono de una rivalidad que promete ser intensa. En diversas ocasiones, la joven declara que planea "liberarlo de sus garras", haciendo alusión directa al control que Greg ejerce sobre Henry, su pareja. Para la infortunada consternación de Greg, su estrategia basada en la desconfianza se topa de frente con la perspectiva del patriarca de la familia. Jack Byrnes (Robert De Niro), quien históricamente fue el mayor obstáculo y crítico de Greg, parece haber encontrado en Olivia a una aliada sorprendentemente adecuada. Según lo revelado en el primer tráiler, la agudeza mental y la determinación de Olivia han causado tal impresión en Jack que este ha tomado la decisión de considerarla seriamente para formar parte del legendario "círculo de confianza" de la familia. Esta inesperada alianza deja a Greg en una posición considerablemente vulnerable y cómica, viéndose obligado a luchar por demostrar sus temores ante un Jack Byrnes que, por primera vez en la saga, parece estar en perfecta sintonía y acuerdo con alguien que no pertenece a su linaje directo. Con un guion que explota de manera magistral la brecha generacional, las neurosis inherentes a la dinámica familiar y las hilarantes confrontaciones, esta nueva entrega de la franquicia tiene el potencial de revitalizar la saga, al tiempo que mantiene la esencia y el humor que la consagraron como un fenómeno a nivel mundial, prometiendo risas y situaciones memorables para el público





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