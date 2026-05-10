Argentinos se impone en La Paternal con un golazo de Leandro Lozano y la definición de Alan Lescano

Argentinos se impuso en La Paternal con autoridad, gracias a un golazo de Leandro Lozano y la definición de Alan Lescano en el último minuto. La victoria le permite jugar los cuartos de final del torneo.

La Paternal es una fiesta que arranca en la madrugada. Los hinchas bailan en la tribuna por una clasificación que no admite discusiones. Argentinos ganó con autoridad por el gol que consiguió en el primer tiempo cuando desplegó su mejor fútbol lo sostuvo en el complemento a pesar del asedio de Lanús que sumó delanteros pero no desequilibró en el área y lo liquidó en el último instante con una patriada de Román Riquelme y la definición de Alan Lescano .

Ahora los bichitos colorados jugarán los cuartos de final. Será el martes aquí mismo ante Huracán. Hubo que esperar un rato para el inicio del partido que estaba programado para las 21.30 pero se retrasó 45 minutos porque la cadena de televisión que transmitió este encuentro estaba con Boca y Huracán en pleno alargue. A los hinchas no les gusto.

Cuando se enteraron por los altoparlantes insultaron a Claudio Tapia. Una vez que la pelota empezó a rodar Argentinos dejó claro que es un equipo de autor. Tiene su sello y no cambia muy a pesar de algún golpe. Y esta noche volvía Hernán López Muñoz el sobrino de Diego.

Entonces el juego fluyó. Especialmente en el primer tiempo cuando se puso en ventaja. Eso sí a pesar de que ostentó la tenencia y una buena circulación el gol llegó a partir de una pelota parada. Leandro Lozano fue clave.

Punzante por la derecha ya había mostrado su agresividad en ataque con un bombazo cruzado que tapó Nahuel Losada. Y al uruguayo le hicieron la infracción que terminó siendo decisiva. Lo bajó Sasha Marcich y entre la pegada de Nicolás Oroz y el buen juego aéreo de Francisco Alvarez los bichitos colorados lograron la victoria. Cabeceó bárbaro el zaguero central entre el propio Marcich y Ramiro Carrera.

Lanús llegó con el trajín del viaje a El Alto y una única luz de esperanza en Marcelino Moreno. El “10” fue el protagonista de las jugadas granates mucho más por su inspiración individual que por el funcionamiento colectivo. Tuvo una muy clara cuando se filtró en el área y su remate fue tapado abajo por Brayan Cortés. En el rebote Marcich cabeceó con el arquero tendido y Alan Lescano salvó en la línea de sentencia.

En el segundo tiempo Lanús tomó la iniciativa impulsada por la necesidad. Fue más directo y Carrera casi marca el empate tras un pelotazo de José Canale pero llegó antes Cortés. Nicolás Diez metió dos cambios de refresco (Iván Morales y Diego Porcel) pero Mauricio Pellegrino contestó con ese “9” que le faltaba al ataque granate Yoshan Valois. Y el colombiano sacó de su zona de confort a los centrales locales.

De cualquier modo le costó pisar el área con buena presencia. Entonces Pellegrino reemplazó a un lateral (Marcich) con un extremo (Matías Sepúlveda). Luego se la jugó con otro centrodelantero Walter Bou. Diez sacó a Tomás Molina y aguantó con Erik Godoy en una línea de cinco.

El epílogo fue de ida y vuelta con Fattori dejando la piel en cada jugada transformándose en el símbolo de la resistencia. Hasta que Riquelme se pareció al de Boca armó un jugadón y Lescano le puso el broche dorado al triunfo de Argentinos





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