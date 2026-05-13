Argentinos Juniors y Huracán se disputan los cuartos de final del Apertura 2026 en el estadio Diego Armando Maradona

Argentinos Juniors llega con una victoria contundente ante Lanús y busca repetir el triunfo frente a Huracán, mientras el Globo, tras una épica eliminación de Boca en tiempo suplementario, pretende consolidar su impulso anímico en un duelo que promete ser intenso y equilibrado.

La jornada del martes 13 de noviembre marcará un nuevo hito en la definición del Torneo Apertura 2026 , cuando Argentinos Juniors y Huracán se midan en los cuartos de final dentro del mítico estadio Diego Armando Maradona.

El partido, programado para las 21:30, enfrentará a dos escuadras que han superado con éxito barreras exigentes durante la fase de octavos y que ahora buscan avanzar un escalón más hacia el campeonato. Este choque no es un duelo cualquiera; el recuerdo de la última vez que ambos equipos coincidieron en la fecha 16 del campeonato sigue fresco, cuando el conjunto dirigido por Nicolás Diez se impuso por 2-1 en Parque Patricios gracias a los goles de Tomás Molina e Iván Bravo.

Ahora, la remesa será de carácter eliminatorio, lo que añade una presión adicional y convierte la cita en una verdadera prueba de temple y estrategia





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