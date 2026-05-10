Argentinos Juniors se impone ante Lanús en un duelo de posesiones

El Bicho logró la victoria gracias a un gol de cabeza, superando a un Lanús que dependió excesivamente de Marcelino Moreno durante todo el encuentro.

La noche en el barrio de La Paternal se vistió de fiesta para los hinchas de Argentinos Juniors . El estadio fue testigo de un enfrentamiento donde el buen juego y la posesión del balón fueron los protagonistas absolutos.

Ambos equipos, conocidos por su predilección hacia el fútbol asociativo y la construcción desde el fondo, se midieron en un duelo táctico sumamente cerrado. Resultó paradójico que, en un partido donde el balón circuló con fluidez por los pies de los jugadores, la diferencia final llegara a través de una jugada a balón parado, demostrando que en el fútbol los detalles más simples suelen ser los que definen los resultados más complejos.

La intensidad fue alta desde el pitazo inicial, con un despliegue físico notable que mantuvo a ambos conjuntos en una lucha constante por el control del medio campo, buscando siempre la superioridad numérica en la zona de creación. El momento clave ocurrió a los 28 minutos del primer tiempo. Tras una falta cometida cerca del área, Oroz tomó el control de la pelota y ejecutó un tiro libre preciso que se transformó en un centro quirúrgico hacia el primer palo.

Allí, Francisco Álvarez apareció con una lectura perfecta, elevándose sobre los defensores para conectar un cabezazo cruzado que dejó sin opciones al arquero Losada. Este gol no solo cambió el marcador, sino que alteró la dinámica psicológica del encuentro.

El equipo local, apodado el Bicho, comenzó a sentirse más cómodo, manejando los tiempos del partido con una variedad de intérpretes que permitieron que el juego fluyera sin sobresaltos, mientras que el equipo visitante empezó a mostrar grietas en su armado ofensivo y una falta de claridad en la toma de decisiones. Por el lado de Lanús, el Granate evidenció una dependencia preocupante de sus figuras individuales, especialmente de Marcelino Moreno.

El número diez fue, sin duda, el motor y la única chispa de peligro para los dirigidos por Pellegrino. Cuando Moreno no estaba involucrado en la jugada, el equipo parecía perder la brújula, careciendo de herramientas creativas para romper el cerrojo defensivo de Argentinos. En este sentido, se echó de menos una mayor agresividad y picardía por las bandas, donde Salvio y Aquino no lograron generar el desequilibrio necesario ni complicar la salida del rival.

A pesar de que la posesión estuvo repartida de manera equitativa durante los noventa minutos, la falta de presencia en los últimos metros hizo que los acercamientos al área rival fueran más una cuestión de volumen que de peligrosidad real, resultando apenas en un remate certero de Moreno que pasó rozando el palo. El control del partido estuvo muy ligado a la solvencia de Cortés en la defensa y al equilibrio aportado por Fattori en la zona central.

El volante fue la pieza clave para neutralizar los intentos de Lanús y dar seguridad a sus compañeros, permitiendo que el equipo se proyectara al ataque con confianza. Argentinos Juniors estuvo muy cerca de liquidar el encuentro antes de que el reloj marcara los cincuenta minutos, cuando Lescano fabricó una jugada individual brillante que culminó en un remate espectacular que estuvo a punto de convertirse en el segundo gol.

Aunque la pelota no entró, la jugada dejó en claro la superioridad conceptual que el equipo local mantuvo durante gran parte del encuentro, utilizando pases cortos y triangulaciones que desgastaron al rival. En los tramos finales, Lanús intentó cambiar la estrategia mediante la incorporación de Valois, el delantero colombiano que, con su imponente estatura de casi un metro noventa, buscó aprovechar el juego aéreo.

El Granate comenzó a lanzar centros desesperados, buscando la cabeza del gigante, pero estas acciones resultaron en jugadas sucias y poco elaboradas que fueron fácilmente neutralizadas por la zaga local. Al final, el estilo propositivo y el orden táctico de Argentinos Juniors prevalecieron sobre el caos final del visitante.

Con este triunfo, el Bicho no solo celebra una victoria merecida en su casa, sino que se prepara mental y físicamente para el desafío del próximo martes contra Huracán, con la mirada puesta firmemente en alcanzar las semifinales y seguir escribiendo su historia en el torneo





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