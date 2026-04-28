Argentinos Juniors da el golpe en el Palacio con dos joyas: Molina y la 'cucharita' de Jainikoski

Argentinos Juniors venció 2-1 a Huracán en un partido emocionante en el Palacio de los Deportes, con goles de Tomás Molina y una asistencia magistral de Facundo Jainikoski. El triunfo deja al Globo en una situación complicada en la clasificación.

Argentinos Juniors logró una victoria épica en el Palacio de los Deportes , demostrando su talento en un escenario emblemático del fútbol argentino . El equipo del Bicho dio vuelta el marcador con dos goles de ensueño: un cabezazo espectacular de Tomás Molina y una magistral 'cucharita' de Facundo Jainikoski , un joven de 18 años que asistió con clase al chileno Iván Morales.

El triunfo por 2-1 sobre Huracán, que ahora se ve comprometido en su clasificación y deberá enfrentarse a Racing en el Cilindro, fue un reflejo del estilo ofensivo y arriesgado de ambos equipos, que prefieren ser protagonistas más allá de las circunstancias. A pesar de su audacia, ambos conjuntos padecen en defensa, lo que les impide dar el salto definitivo hacia la consagración.

Argentinos estuvo a punto de alzar la Copa Argentina bajo el mando de Nicolás Diez, mientras que Huracán rozó el título local con Frank Kudelka en el ciclo anterior. Con Diego Martínez al frente, el Globo ha mejorado su circulación de balón y su capacidad ofensiva, aunque sigue siendo inconsistente en la zaga.

Ambos equipos se ubican entre los primeros ocho de la Zona B del Apertura, pero el Bicho tiene más margen, mientras que el Globo está en una situación delicada, con Barracas Central y Racing pisándole los talones. El partido en el Palacio fue un duelo de alto voltaje, con ambos equipos desplegando un 4-3-3 flexible y audaz.

Argentinos destacó con figuras como Nicolás Oroz, Federico Fattori y Alan Lescano en el mediocampo, junto a la promesa Jainikoski y los delanteros Molina y Morales, quienes mostraron destellos de brillantez aunque con cierta irregularidad. Huracán, por su parte, contó con la solidez de Facundo Waller en el centro del campo y una delantera multicultural con Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Juan Bisanz.

El uruguayo Waller abrió el marcador con una volea de zurda tras dos errores defensivos de Argentinos, pero el Bicho reaccionó con un gol de cabeza de Molina, quien, a pesar de su pasado en Huracán, no celebró. El encuentro se mantuvo equilibrado y entretenido, con Huracán perdiendo fuerza hacia el final, lo que permitió a Argentinos rematar con un gol asistido por la 'cucharita' de Jainikoski y definido por Morales.

El Globo se fue entre silbidos, un reflejo de la frustración que a menudo acompaña a los equipos en el fútbol argentino





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