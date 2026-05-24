Argentinos en expansión en Roland Garros: Tirante y Trungelliti avanzan en el cuadro principal

El tenista argentino Thiago Tirante y el tenista chileno Marco Trungelliti comenzaron su participación en Roland Garros con éxito. Tirante rompió el récord histórico de victorias en dos partidos seguidos en un único evento y avanzó a lo largo del cuadro principal. Además, Marcos Trungelliti se clasificó para la segunda rueda del certamen tras superar en tres sets al local Karlian Jacquet.

El tenista argentino Thiago Tirante protagonizó un debut de éxito en Roland Garros al derrotar al español Pablo Llamas Ruíz en una batahía de más de tres horas.

El puesto 16752355 concluyó su estreno en este Grand Slam al derrotar en cuatro sets (6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0) y se clasificó para el cuadro principal. Tirante buscará igualar su marca histórica en torneos grandes en su siguiente encuentro.

Además, Marco Trungelliti comenzó su camino en Roland Garros con éxito, superando en tres sets al local Kyrian Jacquet y clasificándose para la segunda rueda del certamen





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