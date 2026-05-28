Argentinos brillan en la primera ronda de Roland Garros pese a la presión del público francés

Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Román Andrés Burruchaga representaron a la Legión en la pista de arcilla de París, logrando victorias y actuaciones destacadas que mantienen viva la esperanza argentina en el torneo.

La jornada en la pista de arcilla parisina ya está en pleno desarrollo, con la delegación argentina ofreciendo una muestra de talento y garra que mantiene expectantes a los seguidores del tenis nacional.

El primer argentino en tomar posición fue Francisco Cerúndolo, quien se enfrentó al francés Hugo Gastón en un duelo que rápidamente se tornó electrizante. El público parisino, conocido por su intensidad y sus vítores a veces caóticos, añadió una dosis extra de presión que puso a prueba la fortaleza mental de ambos contendientes.

Cerúndolo, con su estilo agresivo y su gran capacidad para generar oportunidades desde la línea de base, buscó imponer su ritmo desde los primeros juegos, mientras que Gastón intentó frustrar al visitante con su juego de contraataque y su gran manejo del balón. La contienda se prolongó durante más de dos horas, con largas y tensas réplicas que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos y que finalmente concluyeron con la victoria de Cerúndolo, quien avanzó a la siguiente ronda y mantuvo viva la esperanza de la Legión.

En paralelo, a las 7:10 de la mañana, la expectativa se trasladó al duelo entre Francisco Comesaña y Luciano Darderi, hermanos en la sangre pero representantes de naciones distintas. Ambos nacidos en Villa Gesell, son ciudadanos italianos por licencia, lo que añade un matiz curioso a su enfrentamiento. El partido, descrito como una verdadera batalla de fogones bajo la lluvia intermitente que caracterizó la jornada, mostró momentos de brillantez técnica en ambos lados.

Comesaña, con su potente servicio y su penetrante derecha, intentó dictar el ritmo del encuentro, mientras que Darderi, más sólido en la defensa, buscó prolongar los intercambios y forzar errores del rival. Tras una serie de juegos reñidos y varios puntos de quiebre, el partido culminó con una estrecha victoria para Comesaña, quien selló su pase a la segunda fase del torneo y mantuvo la presencia argentina en la tabla de posiciones de la competencia.

El punto álgido del día llegó a las 11:50, cuando Román Andrés Burruchaga se midió contra el canadiense Félix Auger‑Aliassime, una de las figuras emergentes del circuito ATP. Auger‑Aliassime, con su juego explosivo y su capacidad para acelerar el ritmo del intercambio, representó un reto colosal para el joven argentino. El público francés, cuya energía suele influir de manera decisiva en los partidos, no escatimó en aplausos y cánticos, generando una atmósfera cargada de tensión.

A pesar de la superioridad técnica y la experiencia del rival, Burruchaga mostró una notable lucha interna, defendiendo cada punto con una mezcla de coraje y precisión. Tras varios sets disputados, el canadiense impuso su ventaja y se llevó la victoria, pero el desempeño de Burruchaga fue elogiado por los analistas, que subrayaron su potencial para futuras contiendas en los torneos de Grand Slam.

En conjunto, la presencia de los tenistas argentinos en Roland Garros reafirma el creciente protagonismo de la Legión en el circuito internacional, y deja la expectativa de que los próximos encuentros continúen generando momentos de alto voltaje y orgullo nacional





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