Argentino se convierte en segundo en la tercera ronda de los Masters 1000 de Roma

El tenista platense Thiago Tirante se ha convertido en el segundo representante argentino que alcanza la tercera ronda de los Masters 1000 de Roma, disputados sobre polvo de ladrillo

Thiago Tirante acaba de lograr su segundo triunfo en los Masters 1000 de Roma , después de derrotar en dos sets al británico Cameron Norrie y sumarse a Carlos Alcaraz, que es el único otro argentino que ha logrado evolucionar hasta la tercera ronda de esta competición.

Tirante ha igualado así su mejor actuación histórica en un Masters 1000 y ha vuelto a demostrar su determinación para superar la eliminatoria sufrida en Madrid hace dos semanas. En cuanto al resto de los partidos disputados, Francisco Cerúndolo ha ganado en la tercera ronda al chileno Alejandro Tabilo, mientras que el tenista italiano Mariano Navone ha ganado a Felix Auger-Aliassime.

En cuanto a los partidos más destacados, chung ha tenido lugar el duelo entre la tenista estadounidense Coco Gauff y la jugadora de Alemania Mariana Navone, mientras que el italiano Tomás Etcheverry se enfrentaba al italiano Mattia Bellucci. ¡Tremenda jornada de tenis en Roma en la que se espera a los duelos más sobresalientes en los siguientes días





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis Masters 1000 Roma Argentino Tirante Norrie Palermo Madrid Italia Chile Canada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Francisco Cerúndolo arrolló a Alejandro Tabilo en Roma y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000El argentino se impuso por 6-0 y 6-2 en apenas una hora y nueve minutos

Read more »

Francisco Cerúndolo sigue en carrera y Sebastián Báez quedó eliminado en el Masters 1000 de RomaEl mayor de los hermanos venció al chileno Alejandro Tabilo, mientras que el bonaerense cayó ante el kazajo Alexander Bublik, preclasificado número 9 del torneo.

Read more »

Novak Djokovic volvió a las canchas tras dos meses y perdió en su debut del Masters 1000 de RomaNole se estrenó en el M1000 italiano, pero su vuelta no fue triunfal: cayó vs. Dino Prizmic, croata de apenas 20 años a quien llenó de elogios en el pasado, por 2-6, 6-2 y 6-4.

Read more »

Francisco Cerúndolo superó su debut con paliza incluida en el Masters 1000 de RomaCisco le ganó al chileno Alejandro Tabilo por 6-0 y 6-2 en su estreno en el M1000 italiano, por la segunda ronda. En tanto, en la misma fase, Sebastián Báez perdió contra el kazajo Alexander Bublik por 6-1 y 6-2.

Read more »