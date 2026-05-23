Argentino minister proposes agreement for cost-cutting in 2023

Argentine Economy Minister Luis Caputo proposes an agreement in 2023 with provinces and municipalities to lower tax burdens and other fees referred to as the `Argentine cost`. Details.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que busca avanzar este año en un acuerdo con provincias y municipios para reducir Ingresos Brutos, tasas y otros gravámenes vinculados al `costo argentino`.

El presidente Javier Milei, acompañado por su Gabinete, mantuvo esta tarde en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada un encuentro con los gobernadores de las distintas provincias, anticipó este viernes que el Gobierno se encuentra en conversaciones con algunos gobernadores para convocar a un nuevo consenso fiscal que permita avanzar en un esquema de reducción de impuestos nacionales, provinciales y municipales para bajar el denominado `costo argentino`. Según explicó Caputo, la intención oficial es aprovechar el alivio tributario sobre las exportaciones para impuls**ar** una discusión más amplia sobre la presión impositiva en todos los niveles del Estado.

Según precis**ó**, la idea es avanzar durante este año en un acuerdo que incluya a provincias y municipios. La sugerencia, comentó luego, se la llevó el gobernador de Entre Ríos. El ministro planteó que el próximo paso debería ser avanzar sobre tributos provinciales y municipales que, según afirmó, representan hoy uno de los principales componentes del `costo argentino`. Durante la presentación, Caputo utilizó el caso de la industria automotriz para ejemplificar el peso de los tributos subnacionales.

Según afirmó, aun después de que el Gobierno elimine completamente las retenciones para el sector en junio de 2027, las terminales seguirán pagando entre tres y cuatro veces más por Ingresos Brutos y tasas municipales que por derechos de exportación. La iniciativa oficial retoma parcialmente el espíritu del consenso fiscal firmado en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri con 23 provincias.

Aquello acuerdo contemplaba una reducción gradual de Ingresos Brutos y Sellos, límites al crecimiento del gasto público provinciale y compromisos para armonizar tributos y eliminar distorsiones que afectaban la competitividad. El ministro también planteó que el próximo paso debería ser avanzar en medidas para reducir costos tributarios, financieros, logísticos y laborales.

Durante la conferencia, Lavigne sostuvo además que el Gobierno espera una mejora de la actividad industrial en la segunda mitad del año, impulsada por el avance de las concesiones de obra pública y una recuperación gradual del consumo. Durante la conferencia, Lavigne dividió al sector en tres grupos: uno vinculado a alimentos, bebidas y energía, que consideró «muy competitivo»; otro atado al mercado interno y especialmente relacionado con la construcción; y un tercer segmento ligado al consumo masivo, que, según afirmó, podría mejorar a medida que los salarios comiencen a ganar frente a la inflación.

En ese marco, afirmó que algunos sectores podrían enfrentar mayores dificultades en el proceso de apertura económica, aunque sostuvo que eso forma parte del «cambio estructural» que impulsa el Gobierno hacia una economía «más abierta e integrada». En ese marco, afirmó que la Asociación Nacional de empleadores y patronos de la Argentina (ANPEA) continúa estudiando la implementación de un marco regulatorio único para el sector privado y las pymes, que promueva una reducción de costos y una mayor integración internacional en un contexto de crecimiento sostenido





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentine Economy Costa Argente Tax Reduction Export Tax Relief Provinces And Municipalities Consensus Fiscal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Milei le abre paso a Estados Unidos en el Mar ArgentinoLa Armada firmó una carta de intención con la Cuarta Flota que incluye provisión de tecnología, entrenamiento y apoyo frente a las “amenazas”. Advierten que es parte de la coalición del Escudo para las Américas que reúne a los aliados de Donald Trump.

Read more »

Argentine teams in Copa Libertadores and Copa Sudamericana: Reality and needs of Argentine teams in the group stageThe article discusses the current situation of Argentine teams in the Copa Libertadores and Copa Sudamericana, highlighting the differences in their realities and needs as they progress through the group stage.

Read more »

Manchester City: El sucesor de Guardiola y su plan de refuerzos para la temporada 2023/24El entrenador que militó en la Premier League tiene todo arreglado para desembarcar en el Manchester City tras la salida de Pep Guardiola. El club salió a buscar a su reemplazante y todo indica que lo encontraron. Sin embargo, la intención es redoblar la apuesta.

Read more »

Macri y Llaryora se reunieron en 2023: hablaron de 2027 y hubo pases de facturasMauricio Macri y Martín Llaryora, exgobernador de Córdoba y expresidente, respectivamente, mantuvieron un largo encuentro en Buenos Aires hace unas semanas. Desde fines del 2022 no se veían personalmente y los reclamos cruzados remontaban a lo sucedido en aquellos tiempos. La reunión fue mantenida en reserva y no hay definición formal, pero sí de regreso de un viaje por Estados Unidos, Martín Llaryora pasó por las oficinas de Macri en Vicente López.

Read more »