Argentine Revenue Agency Chief Warns of Political Polarization and Fiscal Reforms

The head of the Argentine Revenue Agency (ARBA) warns of political polarization and the need for fiscal reforms in the upcoming presidential term. He also discusses the impact of the economic crisis and the need for a more inclusive political process.

En una entrevista con LPO, el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense asegura que "el próximo presidente debe ser de todos. Y eso implica una construcción política muy amplia".

Cristian Girard es el recaudador de Axel Kicillof y asegura en una entrevista con LPO que el próximo gobierno peronista deberá plantear una reforma tributaria que incluya la reducción de impuestos a la clase media.

"Tenemos que poner un impuesto a los grandes patrimonios financieros que están en guaridas fiscales en el exterior y bajar dos puntos del IVA", dice. Girard tiene un planteo interesante respecto de cómo procesa la clase trabajadora el severo ajuste del gobierno de Javier Milei.

"Cuando vos estás sobreexplotado. Tenés dos, tres, cuatro trabajos. Termina el día y lo que querés es ir a dormir. Lo último que querés hacer es pensar lo que sucede con otra persona que atraviesa la misma situación", dice.

La crisis, según el titular de ARBA, aparece más ligada a fracasos individuales que a una situación colectiva. Además, plantea que en la crisis de 2001 lo que marcaba ese ciclo era la desocupación y no la sobreexplotación.

"En la desocupación hay tiempo, entonces se organizaban los piquetes, cortaban rutas, ollas populares en los barrios. Había una organización colectiva que hoy es muy difícil", dice. La recaudación es un buen termómetro para medir la situación económica tanto de sectores productivos como de los ciudadanos. ¿Qué escenario están viendo en ese sentido?

Lo primero es lo que dicen los números. Estamos en una recesión brutal del mercado interno. Hace nueve meses que cae la recaudación total, ocho meses consecutivos de caída del IVA. Y si vos analizás por qué está cayendo la recaudación podes ver que el 90% de la caída de esa tiene que ver con la caída de la actividad y no con la baja de impuestos.

Es decir que lo primero que surge cuando mirás la recaudación es que la situación económica, para todo lo que depende del mercado interno, es grave. Eso se ve en los indicadores de actividad industrial, de utilización de la capacidad instalada, los despachos de cemento en la construcción. El propio Caputo salió a decir ahora que ahora van a empezar a licitar obras y que eso va a mover la rueda.

Claro, están viendo que la motosierra tiene un efecto contractivo. Ellos muestran que la actividad agregada está expandiéndose un poquito, pero eso ocurre porque son sectores exportadores de materias primas, recursos naturales, que no agregan encadenamiento productivo nacional. No hay actividad industrial ni hay empleo vinculado a esas actividades. Hasta acá, Milei tuvo una política expansiva de los programas de transferencia de ingresos para los sectores más pobres.

Es el manual del Banco Mundial y del Fondo: hacer ajustes pero poner guita por abajo así te mejoran los indicadores de pobreza y de indigencia. Está mal para la gente, está mal para la clase media, y va a empezar a estar mal para también aquellos que están abajo. Hasta acá, Milei tuvo una política expansiva de los programas de transferencia de ingresos para los sectores más pobres.

Son las recomendaciones del manual del Banco Mundial, del Fondo: hacer ajustes pero poner guita por abajo así te mejoran los indicadores de pobreza y de indigencia, que se miden solamente por ingreso y la canasta básica. Pero ahora eso se va a empezar a empiojar porque vemos recorte del gasto, recesión, caída de los ingresos. El gobierno entró en un círculo vicioso y tiene que volver a recortar. Y ahora empezó a afinar la motosierra.

Empezó a recortar más fuerte, a recortar partidas vinculadas con el denominado Gasto Social. Es decir que el ajuste empieza a llegar también a los sectores a los que no estaba impactando. ¿Y esto tiene un correlato directo en la provincia en cuanto a la recaudación o la situación es diferentes respecto de Nación? No, no. Es idéntica porque la provincia de Buenos Aires es fundamentalmente el mercado interno de Argentina.

El 40% de la población vive acá, el 50% de la producción industrial se lleva a cabo en la provincia. Generamos poco más del 30% de las exportaciones agropecuarias. Es una muestra muy clara de lo que pasa en la economía nacional, tenés el agro exportando, saliste de la sequía, tuviste récord de exportaciones, pero todo lo que es actividad industrial, tejido productivo está destruido. Las fábricas están paradas, usan una cada dos máquinas.

En definitiva, tenemos una caída de la recaudación que refleja que el mercado interno está destruido y esto se debe a que los ingresos cayeron estrepitosamente porque el Estado se retiró. Lo que vemos es que el ajuste es recesivo y es la herramienta que eligieron para bajar la inflación. El problema es que la inflación no baja. Entonces, como la inflación no baja, se empieza a resentir el costo de vida y la gente está cada vez peor.

El ajuste es recesivo, pero esa es la herramienta que eligieron para bajar la inflación. El problema es que la inflación no baj





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