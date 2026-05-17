The Argentine economy is making progress towards stability, with the country's credit rating improving and the agricultural campaign showing promising results. The deficit has been significantly reduced, and the agricultural campaign is set to be one of the best in recent history, with a potential production expansion of over 16% compared to the previous cycle.

La mejora de la nota crediticia y los números de la campaña agrícola aportan evidencia de que el proceso de estabilización tiene bases más sólidas que hace doce meses.

El déficit fiscal se redujo de 5,2% del PBI en 2018 a 3,7%. Hubo dos noticias de peso para la economía argentina que, aunque provienen de ámbitos distintos, convergen en una misma dirección. Fitch Ratings elevó la calificación soberana del país de CCC+ a B-, con perspectiva estable para 2025/26. La campaña agrícola 2025/26 se encamina a ser una de las mejores, con una expansión de la producción de los principales cultivos superior al 16% respecto de la campaña anterior.

Ninguna de las dos noticias disuelve los desafíos pendientes. Pero ambas aportan evidencia de que el proceso de estabilización tiene bases más sólidas que hace doce meses. Es la primera que Argentina obtiene de alguna de las tres grandes agencias calificadoras internacionales en años, y la categoría B- representa el umbral mínimo a partir del cual numerosos fondos institucionales y bancos internacionales están habilitados a invertir o prestar a un país soberano.

Al cruzar ese umbral, Argentina mejora sus condiciones de acceso al financiamiento externo. Fitch fundamentó la mejora en el avance de las cuentas fiscales y externas, las reformas económicas implementadas, la acumulación de reservas y el dinamismo de sectores como energía y minería. La campaña agrícola 2025/26 consolida números que, en conjunto, representan un aporte estructural significativo tanto al crecimiento del producto como a la oferta de divisas.

Cerró con una producción de 27 millones de toneladas, contra las 18,6 millones del ciclo previo. Se ubicaría en 48,6 millones de toneladas, el maíz en 67 millones con una expansión del 24,5% interanual. La fuerte recuperación del trigo ya había explicado el crecimiento mensual del EMAE de diciembre de 2025, que fue del 1,8% impulsado por un aumento del agro del 25% mensual.

Las noticias de Fitch y la campaña agrícola aparte de confirmar la tendencia a la mejora, no resuelven todos los desafíos argentinos. No disuelven los desafíos fiscales y externos, que siguen siendo básicos. El futuro seguirá siendo incierto, luego que las agencias calificadoras periodice singular nueva noticia de Fitch y la campaña agrícola Ejecuta campaña agrícola en lugar de continuidad del crecimiento al año 2027, año en que el país cumple 213 años





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