Argentine Footballer's Wife Shares Heartfelt Message After Losing Concachampions Final

The wife of an Argentine footballer who lost the Concachampions final shares a heartfelt message expressing her sadness and resilience.

El triste posteo de la esposa de un futbolista argentino que perdió una importante final: "No tengo palabras" (Foto: IG/@sabridimarzo)sufrió un duro golpe debido a la derrota de su equipo, Tigres de México, ante Toluca en la final de la Concachampions.

Debido a esta desilusión, "Quizás me gustaría que el texto en esta foto sea otro pero no siempre las cosas salen como queremos y esperamos,, solo acompañarte y estar en todo en las buenas y en las malas como siempre dijimos", escribió la joven en su cuenta de Instagram, junto a dos fotos en las que acompaña a su pareja en un sillón.

Las imágenes denotan el mal momento anímico del futbolista que fue campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 y que Ángel Correa sufrió un duro golpe anímico al perder una importante final (Foto: IG/@sabridimarzo), no importa el resultado, importa no haberse rendido porque fracaso hubiese sido no intentarlo, y jamás en la vida podría decir que fracasaste o fracasaron porque se cansaron de intentarlo". Correa fue titular el sábado por la noche en Tigres, que empató 1-1 en tiempo regular con Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed.

En la tanda de penales, el exjugador de San Lorenzo convirtió su remate, pero sus compañeros Gorriarán y Purata fallaron, por lo que el título quedó en manos del rival. Quizás me gustaría que el texto en esta foto sea otro pero no siempre las cosas salen como queremos y esperamos, no tengo palabras para que te hagan sentir menos triste, solo acompañarte y estar en todo en las buenas y en las malas como siempre dijimos, siento orgullo de vos, de tus ganas, de tu esfuerzo, de tus ganas de seguir aunque el cuerpo te pidió parar más de una vez, de las veces que me decías solo es un poco más, el ultimo esfuerzo.

Estoy orgullosa de tus kilómetros corridos en cada partido, de seguir aunque había partidos que ya no podías, de correr cada pelota porque alguna te iba a quedar, pero sobre todo estoy orgullosa de la persona que sos, de destacar siempre el esfuerzo de tus compañeros, de muchas veces pedirles más porque sabes que lo pueden dar. Que nada te quite esta ilusión con la que trabajás cada día en el club porque aunque fuera mucho siempre volves y entrenas en casa cada día también para sacar una mejor versión.

Te amo a vos, a tu resiliencia y a siempre encontrar algo bueno que destacar aunque estés roto. La vida da revanchas y tarde o temprano la van a tener, no importa el resultado, importa no haberse rendido porque fracaso hubiese sido no intentarlo y jamás en la vida podría decir que fracasaste o fracasaron porque se cansaron de intentarlo. Te amo y mucho en las buenas en las no tan buenas y en las malas





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