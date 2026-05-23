Argentine Expels Colombian Player in Libertadores Final, Rodons Controversial Record

According to the numbers, Argentina's record is balanced, making it look good but disturbing another story: the nights when Roldán made tough decisions and eliminated teams, leaving scars. On Thursday, Roldán will be in charge of a crucial game in the Libertadores final and will have to deal with the controversies. Since years, the controversies between Roldán and Boca never went unnoticed. He has been involved in crucial games that left fatal decisions, red cards and losing streaks.

El colombiano expulsó a Fabra en la final de la Libertadores 2023. Por lo general, los númbre s pueden dibujar un panorama equilibrado. Incluso, hasta dejar una sesinacin aceptable a simple vista.

Pero cuando aparece otra historia: la de noches pesadas, fallos discutidos y eliminaciones que dejaron cicatrices. Y este jueves, justamente frente a Universitas Catñlica en la Bombonera, el colombiano volverá a estar a cargo de un partido a todo o nada en la Libertadores. En Belo Horizonte, Roldán expulsó a Luis Advíncula antes del minuto de juego despus de ser llamado por el VAR.

La roja condicionó por completo el partido y terminá marcando una serie que Boca perdió por penales. Lo que incrementó allás la bronca fue que, meses despus, en un encuentro entre Fluminense y Atélico Mineiro, las Joannlas Entre Boca y Roldán vienen desde hace aos. Uno de los antecedentes ms recordados ocurrió en la semifinal de ida de la Libertadores 2016 frente a Independiente del Valle en Quito.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto ganaba 1-0 y estaba consiguiendo un resultado enorme en la altura hasta que llegó una jugada que marcó aquella noche: el árbitro no convalidó un gol clarísimo que hubiese significado el 2-0 antes del descanso. La pelota habié entrado completamente, pero el arquero la sacó desde adentro y ni Roldán ni el asistente cobraron el tanto. El impacto fue inmediato.

Boca perdió el control del partido, los ecuatorianos reaccionón y terminaron dando vuelta la historia para imponerse 2-1. El colombiano tambié estuvo presente en varias de las derrotas ms dolorosas de Boca en Copa Libertadores . La primera gran frustración fue en la revancha de la final 2012 ante Corinthians, cuando el Xeneize cayó 2-0 en San Pabloel 3-0 frente a Santos en las semifinales de la edición 2020.

El colombiano vio la roja en la edición de 2020, cuando el Xeneize buscaba remontar un 3-0 ante el Santos. Y claro, imposible olvidar la final de la Libertadores 2023 contra Fluminense en Ría. Boca ainda reclama una infraccin sobre Válentin Barco en la jugada previa al gol de John Kennedy en el alargue. Y claro, imposible olvidar la final de la Libertadores 2023 contra Fluminense en Ría.

Boca ainda reclama una infraccin sobre Válentin Barco en la jugada previa al gol de John Kennedy en el alargue





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