Argentina y Estados Unidos realizan ejercicio multinacional en Córdoba

El despliegue conjunto en Córdoba sirvió de antesala para la conducción argentina de fuerzas especiales en un próximo ejercicio multinacional que simulará una toma del canal de Panamá. El ministro de Defensa, Carlos Presti, atribuyó la decisión a la 'calidad de nuestra gente' y a su experiencia para interoperar con fuerzas norteamericanas.

El despliegue conjunto en Córdoba sirvió de antesala para la conducción argentina de fuerzas especiales en un próximo ejercicio multinacional que simulará una toma del canal de Panamá.

El ejercicio DAGA Atlántica concluyó con un despliegue conjunto y combinado de las Fuerzas Armadas con los Estados Unidos, donde un comando argentino estará a cargo de las Operaciones Especiales. El ministro de Defensa, Carlos Presti, atribuyó la decisión a la 'calidad de nuestra gente' y a su experiencia para interoperar con fuerzas norteamericanas.

'Valoran mucho la capacidad intelectual y el planeamiento de nuestros oficiales', agregó. Un ejercicio multinacional anual patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos que apunta a planificar una respuesta ante una eventual captura del Canal de Panamá. Allí, la Argentina estará a cargo del Componente Combinado de Operaciones Especiales (CFSOCC) que nucleará elementos norteamericanos, panameños, de Colombia, Perú, Ecuador, Belice y República Dominicana.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, destacó que un comando argentino dirigirá a las fuerzas especiales en el ejercicio multinacional de Panamax 2026. El ejercicio final de DAGA Atlántica incluyó lanzamientos de tropas paracaidistas, operaciones helitransportadas y demostraciones de combate. Durante muchos años, nuestras Fuerzas Armadas no tenían acceso a interoperar los comandos y fuerzas especiales americanas. Ellos tienen un grado de tecnología, desarrollo y experiencia de guerra que es muy valioso y lo transmiten.

Nosotros no tenemos experiencias de guerra desde Malvinas, trabajamos con los Estados Unidos para la organización de un nuevo ejercicio DAGA Atlántica aún más grande para 2028. Con esa premisa, el Ministerio de Defensa adquirió a los Estados Unidos 24 aviones de combate F-16 (vía Dinamarca), 12 vehículos blindados Stryker y hayy sistemas de defensa contra esos dispositivos, mientras a la par busca estrechar los lazos político-militares para fortalecer los sistemas de ciberdefensa e información, una arena considerada clave en los conflictos bélicos actuales.

El Gobierno firmó acuerdos con EE. UU. para reforzar la logística militar y acceder a la compra de drones, la compañía del magnate Peter Thiel especializada en el análisis masivo de datos e inteligencia artificial, puede ser tenida en cuenta por el Gobierno para dicha tarea.

No hay nada concreto, pero se puede considerar que Los detalles del ejercicio Daga Atlántica que culminó este miércoles en Córdoba La jornada incluyó una movilización de tropas paracaidistas —que finalmente no pudieron saltar debido al mal clima—, operaciones helitransportadas y demostraciones de combate ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada de Argentina y Estados Unidos. Los efectivos argentinos que participaron de DAGA Atlántica recibirán un diploma que los habilitará a interoperar en el ámbito ONU y OTAN.

Además del ministro de Defensa, Carlos Presti, asistieron para presenciar el despliegue el canciller Pablo Quirno, los ministros Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación) y el embajador estadounidense Peter Lamelas. Quienes son los funcionarios del Gobierno que están adheridos al Régimen Simplificado de Ganancias También estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Alejandro Dalle Nogare; y los jefes de las tres fuerzas: Oscar Santiago Zarich (Ejército), Juan Carlos Romay (Armada) y Gustavo Javier Valverde (Fuerza Aérea)





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Estados Unidos Fuerzas Especiales Ejercicio Multinacional Toma Del Canal De Panamá Calidad De Nuestra Gente Experiencia Para Interoperar Con Fuerzas Norte Fuerza De Tarea Conjunta Combinada De Argentin Componente Combinado De Operaciones Especiales Fuerza De Tarea Conjunta Combinada De Argentin Componente Combinado De Operaciones Especiales Fuerza De Tarea Conjunta Combinada De Argentin Componente Combinado De Operaciones Especiales Fuerza De Tarea Conjunta Combinada De Argentin Componente Combinado De Operaciones Especiales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La grave denuncia de Irán a Estados Unidos a dos días del MundialLa situación se suma a los 15 integrantes de la delegación que no pudieron ingresar al país por problemas con las visas y a la obligación de viajar en avión desde México para cada partido.

Read more »

Propuesta de un ‘Tratado de Lucha contra el Crimen’ con Estados Unidos desata polémica en MéxicoLos números cuentan historias, encontrarlas y llevarlas a la realidad es mi pasión. “Nice story, now show me the data”.

Read more »

México enfrenta caída en exportaciones automotrices y acereras por aranceles de Estados UnidosLas exportaciones mexicanas de acero, aluminio y automóviles sufren fuertes contracciones debido a aranceles del 50% y 25% impuestos por Estados Unidos, mientras que la industria acerera opera a media capacidad por el dumping chino. Expertos alertan sobre la triangulación en equipo de cómputo y la necesidad de aumentar el valor agregado para impulsar el nearshoring.

Read more »

Crece la tensión entre Estados Unidos e Irán a horas del MundialTras recibir la autorización de Donald Trump, el Comando Central anunció 'ataques de autodefensa' contra el país de Medio Oriente. Conocé los detalles.

Read more »