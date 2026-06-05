Argentina y EE.UU. firman cartas de intención para desarrollar drones militares y compartir combustible logístico

El ministro Presti y el embajador Lamelas sellan acuerdos que impulsarán la creación de sistemas aéreos no tripulados y establecerán un marco de suministro recíproco de combustible, reforzando la cooperación militar entre ambos países.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Presti, y el embajador de Argentina en Estados Unidos, Gabriel Lamelas, firmaron dos cartas de intención que marcan un hito en la cooperación bilateral en materia de defensa aérea no tripulada y suministro logístico de combustible.

El primer acuerdo se centra en la creación de un marco de colaboración para el desarrollo, adquisición y certificación de sistemas aéreos no tripulados (UAS) de última generación, mientras que el segundo establece las bases para un intercambio recíproco de combustible que garantice la continuidad operativa de ambas fuerzas armadas en misiones conjuntas. Ambas cartas fueron suscritas en el contexto de la visita oficial del presidente Javier Milei a la embarcación nuclear estadounidense USS Nimitz, que se encontraba realizando ejercicios combinados en aguas del Atlántico Sur.

Durante la visita, el comandante de la flota subrayó la importancia de fortalecer la interoperabilidad entre ambos países y anunció un programa de cinco años destinado a combatir la pesca ilegal en la zona, mediante la puesta a disposición de equipos avanzados, entrenamiento especializado y apoyo para la detección y neutralización de amenazas. En la reciente Expo Ejército 2026, celebrada durante cuatro días en la Plaza de Armas del edificio Libertador, se presentó la versión renovada del vehículo terrestre no tripulado PM EA 1, desarrollado conjuntamente por la empresa tecnológica argentina Exo SA y la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército.

El PM EA 1, capaz de transportar y desplegar drones de ataque tipo cuadricóptero, incorpora mejoras en autonomía, carga útil y sistemas de control remoto, lo que amplía su capacidad para misiones de reconocimiento, vigilancia y ataque dirigido. El ministro Presti resaltó que el uso de drones por parte de las Fuerzas Armadas es uno de los campos de mayor crecimiento e innovación en la defensa contemporánea, y subrayó que las unidades de caballería e infantería ya llevan más de una década integrando estos dispositivos en sus operaciones, incrementando tanto la cantidad como la calidad de los sistemas empleados.

Las cartas de intención también contemplan la ampliación del apoyo logístico bilateral mediante el suministro de combustible en situaciones operativas críticas, bajo el marco del Acuerdo de Adquisición y Prestación de Servicios (ACSA) vigente desde 2009. Este aspecto logístico se considera esencial para garantizar que las plataformas aéreas y terrestres puedan operar sin interrupciones durante ejercicios conjuntos como el entrenamiento "Kekén" en la Patagonia, donde participaron vehículos blindados Stryker, tanques TAM, tropas aerotransportadas y unidades de artillería e ingenieros.

Además, se acordó impulsar cursos descentralizados de manejo y operación de drones, así como establecer instancias experimentales para la organización y coordinación de sistemas aéreos no tripulados, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta rápida y la efectividad de las fuerzas armadas de ambos países en futuros escenarios de conflicto





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