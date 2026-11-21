Conozca el horario, dónde ver en vivo y la probables formaciones de Argentina y Mozambique para el crucial partido de la fecha 2 del Mundial Sub 17 Qatar 2026.

La Selección Argentina se enfrentará este domingo al combinado de Mozambique en la segunda jornada del Grupo C del Mundial Sub 17 Qatar 2026. El partido se disputará desde las 12:30 en la Cancha 7 del complejo Aspire Zone. Este duelo representa un momento crítico para la Albiceleste, que busca recuperar su camino en el torneo tras una derrota inicial.

Contexto del Partido y Necesidades de Ambos Equipos

Argentina necesita sumar puntos urgentes porque cayó 2-0 contra Australia en su debut. La derrota se debió a un doblete de Akol Akon y a que Benjamin Vallejo fue expulsado al final del encuentro. Vallejo está suspendido para este encuentro contra Mozambique, lo que obliga a Diego Placente a realizar ajustes tácticos.

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Por otro lado, Mozambique llega con gran confianza tras golear 4-0 a Dinamarca. Los goles de Khensane, Alirio Cuna Junio (dos) y Joaquim Alipro Mumbai fueron clave para este resultado abultado. Los africanos saben que una victoria en esta segunda fecha los clasificará directamente a octavos de final.

Estrategia de Clasificación del Mundial Sub 17

El formato actual del Mundial Sub 17 permite que ocho de los doce terceros puestos avancen de ronda. Esta regla mantiene las opciones de Argentina vivas incluso si empata contra Mozambique. Sin embargo, una derrota dejaría al equipo argentino al borde de la eliminación inmediata.

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La situación de Mozambique es más directa. Un empate no les garantizaría la clasificación automática inmediata, pero una victoria los coloca en una posición dominante dentro del grupo. La presión recae principalmente sobre Argentina, que debe demostrar capacidad de respuesta táctica sin su expulsado Vallejo.

Posible Formación y Dirección Técnica

Aún no se ha comunicado oficialmente la alineación titular para este encuentro. Se espera que el entrenador Luis Manuel confirme la formación en las próximas horas antes del inicio del partido. La duda sobre quiénes iniciarán el encuentro es el foco principal de los analistas deportivos actuales.

La ausencia de Benjamin Vallejo en la medular obligará a Diego Placente a buscar otra alternativa para cubrir ese espacio vital. La defensa y el ataque deben coordinarse mejor que en el debut para evitar repetir errores defensivos que permitieron el doblete australiano.

Dónde Ver el Partido en Vivo y Detalles Logísticos

Los espectadores podrán seguir la transmisión del partido en vivo desde las 12:30. El duelo se llevará a cabo en la Cancha 7 del complejo Aspire Zone. Esta ubicación es el escenario específico para esta jornada del Grupo C del Mundial Sub 17.

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La cobertura mediática incluirá análisis previos y en tiempo real del desarrollo del juego. Los aficionados que no puedan asistir al complejo Aspire Zone deberán recurrir a las señales de televisión o plataformas digitales autorizadas para no perderse ningún momento de esta instancia decisiva para la clasificación de ambos equipos.