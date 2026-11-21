Argentina busca el triunfo ante Francia para mantener la tercera posición en el Hemisferio Sur del Nations Championship. Conoce el horario, dónde ver el partido y los cambios de Felipe Contepomi.

La selección de rugby de Argentina, conocida como los Pumas, enfrenta un compromiso crucial en el marco del Nations Championship al visitar a la selección de Francia en París. El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con la necesidad de sumar puntos vitales en lo que constituye el último encuentro de la fase regular del torneo.

Contexto del Torneo y Posición en la Tabla

Al momento del inicio del desafío, los dirigidos por Contepomi ocupan la tercera posición en el hemisferio sur del Nations Championship con un total de 11 puntos. Esta clasificación se deriva de un balance de dos victorias y tres derrotas obtenidas hasta este momento del certamen. La entidad deportiva de Argentina Rugby ha confirmado que el triunfo en este partido permitirá a los Pumas conservar su actual lugar sin tener que depender de los resultados de otras eliminatorias.

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La consecución de este triunfo también abriría la puerta para disputar posteriormente el encuentro por el quinto puesto. Por el contrario, una derrota complicaría significativamente la situación de Argentina en la tabla de posiciones. La selección australiana aparece en la cuarta posición con nueve unidades y enfrenta su propio compromiso frente a Gales, lo que podría alterar el equilibrio de los puntos en la competencia regional.

Cambios en la Alineación Titular de los Pumas

Felipe Contepomi ha realizado siete modificaciones respecto del equipo que venció previamente a Italia en el marco de esta competencia internacional. Uno de los cambios más significativos involucra a la jefatura del plantel, donde Julián Montoya recupera la titularidad y la capitanía en lugar de Bautista Bernasconi.

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En la segunda línea, Tomás Lavanini y Juan Martín González ingresan al campo de juego para ocupar los lugares de Pedro Rubiolo y Pablo Matera. Estas variantes en la estructura del scrum y la línea de tres cuartos buscan responder a las necesidades tácticas que presenta el rival galo en su propio estadio.

Además de los cambios mencionados, Facundo Isa reemplaza a Joaquín Moro en los forwards. En el sector de los tres cuartos, Lucio Cinti e Ignacio Mendy ocuparán los espacios de Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente. Gerónimo Prisciantelli también integra el once inicial al reemplazar a Rodrigo Isgró, completando los ajustes estratégicos del cuerpo técnico.

Transmisión y Seguimiento en Tiempos Reales

Los aficionados que deseen seguir este duelo en directo pueden hacerlo a través de los medios de transmisión autorizados para la región. La cobertura del evento, que incluye los horarios exactos de inicio y las señales televisivas, está disponible para su consulta en la plataforma digital de Olé. Este medio ha confirmado la transmisión en vivo del partido que enfrenta a los Pumas contra la selección gala.

La definición del torneo se aproxima con este encuentro, donde la diferencia de un solo punto puede marcar la diferencia entre clasificarse directamente o depender de terceros resultados. La selección argentina busca mantener su ritmo competitivo frente a uno de los equipos más fuertes del hemisferio norte.