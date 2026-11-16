Argentina vs Costa Rica: Previsión de Formaciones y Cambios de Scaloni

La Selección Argentina enfrentará a Costa Rica el 17 de noviembre en Córdoba. Lionel Scaloni confirma cambios en la alineación titular para evaluar nuevas variantes tácticas post-Messi.

La Selección Argentina cerrará su año futbolístico disputando un partido amistoso contra Costa Rica el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro comenzará a las 20:00 horas locales y servirá como cierre de las actividades de Lionel Scaloni antes de las vacaciones de fin de año. Este choque representa una oportunidad clave para definir las rotaciones tras la victoria reciente ante Uruguay.

Rotaciones Tácticas Tras Uruguay

Tras la victoria por 2-1 contra la Celeste en La Bombonera, el seleccionador argentino adelantó que introducirá modificaciones en el once inicial para este duelo con la selección centroamericana. Scaloni explicó que aunque se realizarán cambios, algunos futbolistas que participaron en el viernes podrían repetir como titulares, dependiendo de su rendimiento y estado físico. El entrenador enfatizó la necesidad de que los jugadores sumen minutos juntos para mejorar la cohesión del equipo.

Also read Argentina cambia era: Scaloni lidera nueva generación sin Messi ni Di María

Continuidad en el Mediocampo Argentino

La estructura central del mediocampo parece mantener una estabilidad relativa con la presencia de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como pilares fundamentales. Estos dos jugadores habrían consolidado su rol en la base probada durante el primer partido de la era post Messi, ofreciendo control y profundidad al juego colectivo de la albiceleste.

Julián Álvarez y Nuevas Opciones Ofensivas

Julián Álvarez se perfila como la referencia principal en el ataque, aunque su posición podría variar respecto al encuentro anterior. Ante Uruguay arrancó junto a Thiago Almada, pero para el amistoso en Córdoba podría retroceder ligeramente hacia el mediocampo, ocupando el espacio que tuvo Exequiel Palacios. Este movimiento estratégico buscaría integrar a otras variantes y abrir oportunidades para otros delanteros.

Advertisement

Candidatos a Reemplazar en la Defensa

En la línea defensiva, Agustín Giay podría entrar por Gonzalo Montiel en la banda derecha, buscando aportar fresco al juego ofensivo desde esa zona. Para el puesto que ocupó Facundo Medina ante Uruguay, Nicolás Tagliafico y Román Vega aparecen como opciones principales, mientras que Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez seguirían en el centro de la defensa.

Posible Formación Inicial y Rulli en el Arco

Gerónimo Rulli recuperaría la titularidad en el arco argentino, cerrando una probable formación que incluya a Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé en la delantera. El cuerpo técnico utilizará este partido para validar la integración de estas nuevas figuras y ajustar los movimientos tácticos antes de la próxima ventana internacional.