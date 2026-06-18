Argentina vs Austria: una histórica pero breve rivalidad se reencuentra en un partido decisivo del Mundial

Argentina y Austria se medirán por tercera vez en su historia, siendo la primera en una Copa del Mundo. El partido tendrá alto voltaje, ya que el vencedor dará un paso clave para liderar su grupo.

El primer capítulo de esta historia futbolística se remonta al 21 de junio de 1979, en el estadio Prater de Viena. Por entonces, Argentina llegaba como campeona del mundo, habiendo conquistado el título en 1978, y Diego Maradona comenzaba a consolidarse como figura en la selección mayor después de brillar en el Mundial Juvenil de Japón.

En ese amistoso, Maradona anotó tres goles en la contundente victoria por 5-1 frente a la selección austríaca, firmando el único hat-trick de toda su carrera con la camiseta albiceleste. Los otros tantos del conjunto nacional fueron obra de Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque. El resultado reflejó una amplia superioridad argentina y dejó una de las actuaciones individuales más recordadas del Diez en sus primeros años representando al país.

Hubo que esperar una década para que ambos equipos volvieran a enfrentarse. El segundo encuentro tuvo lugar el 12 de junio de 1989, nuevamente en suelo austríaco. En aquella ocasión, el partido formó parte de la preparación de Argentina para el Mundial de Italia 1990, torneo al que llegaría defendiendo la corona obtenida cuatro años antes en México. Austria golpeó rápidamente y abrió el marcador a los tres minutos mediante Manfred Zsak.

Sin embargo, el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo reaccionó y consiguió la igualdad gracias a Jorge Burruchaga, una de las figuras del seleccionado en aquella época. El empate dejó sensaciones positivas de cara a una Copa del Mundo en la que Argentina terminaría alcanzando la final. Ahora, 36 años después de aquel amistoso de 1989, argentinos y austríacos volverán a encontrarse en un contexto completamente distinto.

El choque de este lunes representará el tercer enfrentamiento entre ambos y tendrá un valor histórico adicional, ya que será el primer partido por los puntos en una competencia oficial de la FIFA. Además, el partido llega con un atractivo extra: tanto Argentina como Austria comenzaron el Mundial con victorias convincentes. La Albiceleste superó a Argelia, mientras que los europeos hicieron lo propio frente a Jordania.

Por ese motivo, el ganador quedará muy cerca de asegurarse el primer puesto del grupo y dará un paso fundamental hacia las fases eliminatorias del certamen. Con pocos antecedentes, pero mucho en juego, ambos seleccionados escribirán un nuevo capítulo de una historia que vuelve a encontrarlos varias décadas después





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