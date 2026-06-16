Argentina vs Argelia en el estadio más ruidoso del mundo: Arrowhead Stadium, sede del Mundial 2026

La Selección Argentina jugará contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, recinto con capacidad para 73.000 personas y récord Guinness de ruido, que será una de las sedes principales del Mundial 2026.

La Selección Argentina se medirá contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City , un escenario con capacidad para más de 73.000 espectadores y famoso por ser uno de los estadios más ruidosos del mundo.

Inaugurado en 1972, este recinto es la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, pero durante la Copa del Mundo será llamado Kansas City Stadium, de acuerdo con las normas de la FIFA que eliminan referencias comerciales. El estadio ostenta el récord Guinness al aire libre más ruidoso tras registrar 142,2 decibeles en 2014, y ya ha albergado partidos de fútbol, incluyendo un encuentro de MLS entre Inter Miami y otro equipo en 2024 que congregó a más de 72.000 personas, marcando una de las mayores asistencias en la historia de la liga estadounidense.

La elección de Kansas City como sede mundialista refleja el crecimiento sostenido del fútbol en la región, que se promociona como la capital del fútbol de Estados Unidos y fue elegida por varias selecciones para sus centros de entrenamiento durante el torneo





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