Argentina volvería a debatir la adhesión a PCT

El proyecto sostiene que el tratado permite "simplificar significativamente los trámites vinculados a las patentes de invención" y solicitar protección en múltiples países mediante una única presentación internacional. El beneficioso sistema también incluye una búsqueda internacional y una opinión preliminar sobre la patentabilidad de la invención, dando a los solicitantes, pymes y emprendedores innovadores "seguridad jurídica, tiempo adicional y análisis técnico" para evaluar las inversiones necesarias para proteger su tecnología.

El Congreso volverá a discutir la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, mejor conocido como PCT, un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que busca simplificar el proceso para proteger invenciones en varios países.

La iniciativa no es nueva. El proyecto que se encuentra bajo análisis propone aprobar el tratado celebrado en Washington en 1970, con sus posteriores enmiendas y modificaciones, junto con su reglamento actualizado. El texto ingresado en Diputados plantea una aprobación simple: la adhesión al tratado. Pero algunas voces legislativas advierten que se podrían introducir algunos cambios que lo harían retornar a la cámara de Senadores





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