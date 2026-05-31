Argentina viaja a Estados Unidos para el Mundial 2026: concentración en Kansas City

La selección argentina partió hacia Kansas City con 18 jugadores, donde se concentrará para el Mundial de 2026. El equipo disputará amistosos ante Honduras e Islandia antes del debut contra Argelia.

La selección argentina de fútbol , actual campeona del mundo, emprendió este miércoles su viaje hacia los Estados Unidos para disputar el Mundial de 2026. Un grupo de 18 futbolistas, encabezado por el entrenador Lionel Scaloni , partió desde el predio Lionel Messi en Ezeiza a bordo de un vuelo chárter con destino a Kansas City , ciudad designada como sede de concentración del equipo albiceleste durante el torneo.

La delegación incluye a figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli, junto al cuerpo técnico, médico y administrativo. El resto de los convocados, entre ellos Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Emiliano Martínez, se sumarán directamente en territorio norteamericano en los próximos días, completando la lista de 26 jugadores que afrontarán el desafío mundialista.

El primer destino del equipo será Kansas City, donde se alojarán en las instalaciones del Complejo Deportivo de la Universidad de Missouri-Kansas City, un centro de alto rendimiento que ofrece tecnología de punta, infraestructura de primer nivel y servicios médicos avanzados. Desde allí, el plantel disputará dos amistosos previos al debut mundialista: el sábado 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102 mil espectadores, y el martes 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Estos encuentros servirán como preparación para el estreno en el Grupo C, donde Argentina se medirá con Argelia el 16 de junio, también en Kansas City. La logística del viaje fue confirmada por la AFA, que detalló que el avión partió con 18 futbolistas de la lista definitiva, más cinco sparrings convocados para los entrenamientos: Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando y Simón Escobar.

Además, se sumaron Nicolás Capaldo y Agustín Giay para seguir de cerca la evolución de Gonzalo Montiel, quien arrastra molestias físicas. El grupo se completará con la llegada de Messi, De Paul, Dibu Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Lautaro Martínez, quienes viajarán directamente a Kansas City.

La concentración en Estados Unidos representa un paso clave en la preparación del equipo, que busca revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y consolidarse como una de las potencias del fútbol mundial





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