Argentina venció a Venezuela en primer amistoso de voleibol

La selección argentina de voleibol derrotó a Venezuela en el primer amistoso preparatorio para la VNL y el Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La selección argentina de voleibol derrotó a Venezuela por 3-0 en el primer amistoso preparatorio para la Volleyball Nations League y el Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo argentino mostró una gran diferencia desde el arranque y resolvió el encuentro con autoridad ante un CePARD colmado de público. Germán Gómez y Luciano Vicentín fueron los máximos anotadores argentinos con 14 puntos cada uno, mientras que Jan Martínez La formación inicial argentina tuvo a Jan Martínez como líbero, quien así regresaba a la selección. También sumaron minutos otros jugadores.

A pesar de la importancia de la presentación, la Federación de Vóleibol Argentino no proporcionó información completa sobre el partido, ni declaraciones de jugadores, ni incluso en redes sociales. Argentina y Venezuela volverán a enfrentarse este jueves en Posadas, luego habrá otro cruce en Buenos Aires y un amistoso ante Bulgaria en Rosario antes del arranque de la VNL, que comenzará el 10 de junio en Brasil





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