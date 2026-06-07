Argentina vence a Honduras en amistoso previo al Mundial 2026

Resumen de los partidos amistosos internacionales de selecciones de cara a la Copa del Mundo 2026, con victorias de Argentina, Paraguay y Turquía, y la preparación de los equipos participantes.

La selección argentina derrotó a Honduras por 2-0 en un partido amistoso previo al Mundial 2026 . Lautaro Martínez abrió el marcador de penal a los 37 minutos del primer tiempo, y Giuliano Simeone amplió la ventaja a los 54 tras una jugada colectiva.

Este triunfo sirve como preparación para el conjunto albiceleste, que ya piensa en su debut en la Copa del Mundo. Por su parte, Paraguay goleó 4-0 a Nicaragua en su último ensayo antes del Mundial, con una despedida espectacular que incluyó fuegos artificiales y se viralizó en redes.

Además, Turquía venció 2-1 a Venezuela en otro encuentro de preparación, remontando tras el gol inicial del combinado sudamericano. Estos partidos forman parte de una serie de amistosos internacionales que equipos disputan como parte de su puesta a punto para la máxima cita del fútbol mundial, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. La atención ahora se centra en los cruces y el calendario del torneo, donde Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Las declaraciones de los entrenadores y jugadores reflejan optimismo y la importancia de llegar en good condición física y táctica. Entre los temas destacados también se menciona la participación de otras selecciones como Francia, considerada favorita bajo la conducción de Didier Deschamps y el talento de Kylian Mbappé, así como la presencia de equipos que no clasificaron, como Guatemala y Honduras, que aprovechan estos choques para medir su nivel.

La cobertura mediática incluye análisis de las estrategias, el estado de los campos de juego y las condiciones climáticas que podrían afectar el desarrollo del campeonato. En otro orden, pero dentro del ámbito deportivo, se habla de la Fórmula 1 en Mónaco, donde el piloto argentino Franco Colapinto espera tener suerte en un circuito difícil, tras la performance del novato Antonelli. También se rinde homenaje a Sugar Ray Leonard por su oro olímpico en Montreal 1976.

En resumen, la jornada de amistosos dejó buenas sensaciones para las selecciones clasificadas y sirvió como termómetro para evaluar chances y proyectos de cara al Mundial 2026





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