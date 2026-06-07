Argentina vence a Honduras 2-0 en amistoso con cuatro debuts y la ausencia de Messi

En el primer amistoso de preparación para el Mundial 2026, Argentina derrotó a Honduras 2-0 con goles en el primer tiempo. Lionel Scaloni probó variantes, debutaron cuatro jugadores, y hubo un error en el himno.

La Selección argentina de fútbol, vigente campeona del mundo, comenzó su preparación para la Copa del Mundo 2026 con un amistoso ante Honduras , disputado el 7 de junio de 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 2-0, con goles en el primer tiempo que permitieron al entrenador realizar múltiples cambios en el segundo tiempo. El encuentro tuvo varios momentos destacados, entre ellos el debut de cuatro jugadores: el defensor Nicolás Capaldo, el mediocampista Tomás Aranda, el delantero Lucas Beltrán y el volante Matías Freitas. Scaloni aprovechó la ventaja en el marcador para probar diferentes esquemas tácticos, incluyendo una línea de tres defensores y un mediocampo más poblado.

La ausencia de Lionel Messi, quien no viajó con el equipo por una contractura sufrida en el último partido de la MLS, fue la gran noticia de la jornada. El capitán se perderá también el siguiente amistoso, según confirmó el cuerpo médico. El entrenador Scaloni, en la conferencia de prensa posterior al partido, reveló que el jugador que más lo sorprendió fue el debutante Tomás Aranda, por su capacidad para asociarse en ofensiva y su visión de juego.

También se refirió a la lesión de Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro en el entrenamiento previo y es duda para el Mundial. Scaloni afirmó que evaluará nuevos cambios en la lista de convocados, ya que aún hay plazas por definir. El partido también tuvo un insólito momento previo a la entonación del himno nacional argentino. Por un error de la organización, en lugar del himno se reprodujo la canción 'Bombón asesino' del grupo tropical Los Palmeras.

Los jugadores y el público quedaron desconcertados, y el incidente se volvió viral en redes sociales, generando memes y críticas hacia los organizadores. Finalmente, tras unos segundos de confusión, se corrigió el error y se entonó el himno correctamente. El amistoso sirvió también para que Scaloni observara a jugadores de cara al Mundial. Entre los debutantes, Capaldo mostró solidez defensiva, mientras que Beltrán generó peligro en el área rival.

Freitas, por su parte, se destacó en la recuperación de balones. El entrenador insistió en que estos partidos son fundamentales para evaluar el recambio generacional y dar rodaje a los jóvenes. Argentina continuará su preparación con otro amistoso antes del torneo, y Scaloni deberá definir la lista definitiva de 23 jugadores.

La afición argentina, ilusionada con la posibilidad de repetir el título, espera que Messi se recupere a tiempo y que los nuevos talentos demuestren su valía en la máxima competición. El partido ante Honduras dejó sensaciones positivas, aunque Scaloni reconoció que aún hay aspectos por mejorar, especialmente en la definición. Con dos goles en el primer tiempo, el equipo mostró eficacia, pero en el segundo tiempo, con varios cambios, bajó la intensidad.

El cuerpo técnico trabaja en la puesta a punto física y táctica de los jugadores. La lesión de Balerdi abre una oportunidad para otros defensores, como Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, aunque Scaloni no confirmó si serán convocados. En definitiva, el amistoso fue un laboratorio exitoso, con victoria, debuts y aprendizaje para el cuerpo técnico





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