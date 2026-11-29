Los Pumas vencen 34-26 a Escocia en Twickenham, recuperando la confianza tras el mal 2026. Tres ensayos clave definen la victoria y abren el camino al Mundial 2027.

La Selección de Rugby de Argentina venció a Escocia con un marcador final de 34-26 en el estadio Twickenham de Londres, cerrando el año deportivo con una victoria decisiva que contrasta con el comienzo difícil del periodo 2026. Este triunfo representa una revancha directa para el equipo nacional, ya que superó al mismo rival que había causado el revés inicial de 47-38 en el estadio Córdoba en julio.

El contexto del equipo tras el mal arranque

El equipo dirigido por Tom Contepomi enfrentó un noviembre complicado, caracterizado por derrotas contundentes ante selecciones de primer nivel como Irlanda con un marcador de 42-12 y Francia con 45-17, aunque logró un triunfo ajustado de 19-14 contra Italia. Esta victoria en Londres permite al plantel recuperar la moral y demostrar evolución táctica tras un año iniciado con dificultades. La defensa mostró solidez bajo presión y la ofensiva encontró múltiples vías de anotación, estableciendo una base positiva para el futuro cercano.

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Evolución táctica y eficacia en la ofensiva

La estrategia ofensiva de Los Pumas se basó en la continuidad del juego y la efectividad en zonas críticas, destacando la participación fundamental de figuras como Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli. Aunque Escocia abrió el marcador con un ensayo de Jamie Dobie y la conversión de Finn Russell, Argentina respondió con rapidez mediante una jugada rápida de penal de Prisciantelli que generó oportunidades de ensayo. El equipo nacional aprovechó al máximo las fases de juego detenido, utilizando el maul como herramienta ofensiva para desbordar la defensa rival y someterla a un desgaste físico constante durante todo el encuentro.

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Momentos críticos y gestión de lesiones

El primer tiempo incluyó un susto significativo cuando el centro Rodrigo Martínez recibió un golpe severo que lo dejó inmóvil, aunque finalmente mostró el pulgar hacia arriba y fue retirado en carrito por Justo Piccardo. Escocia aprovechó la segunda mitad para acercarse al marcador gracias a un ensayo de Rory Darge, momento en el que Martínez recibió tarjeta amarilla por un tackle alto. Argentina mantuvo la ventaja a pesar de jugar con uno menos temporalmente y recuperó la efectividad tras la expulsión del escocés Rory Sutherland, quien fue amonestado por derrumbar un maul.

La decisión final y proyección al 2027

El ensayo decisivo fue anotado por Juan Martín Scelzo tras una jugada individual tras recibir una patada de Castigo de Gonzalo García, evidenciando la vitalidad del medio scrum en la recuperación de pelotas. El cierre del partido mostró la madurez defensiva de Los Pumas, aunque Escocia logró un ensayo final de George Horne en su partido número cincuenta internacional, convertida por Russell, sin lograr revertir el resultado. Esta victoria no solo limpia el mal recuerdo del arranque del año, sino que brinda experiencia valiosa y confianza al equipo de cara a la preparación del Mundial 2027.