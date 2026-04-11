Argentina vence a Chile y lidera la Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial

La Selección Argentina Femenina de Fútbol se impone 1-0 a Chile en Valparaíso, asegurando el liderato en la Liga de Naciones y acercándose al Mundial Brasil 2027.

La Selección Argentina Femenina de Fútbol logró una importante victoria de visitante contra Chile , con un marcador de 1-0, consolidándose como líder en la Liga de Naciones femenina, camino al Mundial. El partido, disputado en Valparaíso, fue clave para las aspiraciones argentinas de obtener uno de los dos cupos directos para la Copa del Mundo Brasil 2027.

El único gol del encuentro, anotado por Flor Bonsegundo desde el punto penal a los 42 minutos del primer tiempo, fue suficiente para asegurar los tres puntos y posicionar a Argentina en la cima de la tabla, compartiendo el liderato con Colombia, pero con una mejor diferencia de goles. El encuentro, presenciado por cerca de 5.000 espectadores, se caracterizó por ser táctico y con pocas ocasiones claras de gol, destacando la actuación de la arquera chilena Christiane Endler, quien evitó una mayor goleada. \La victoria argentina no solo representa un paso significativo hacia el Mundial, sino que también subraya el progreso del fútbol femenino en el país. Las declaraciones de Flor Bonsegundo, figura del partido, reflejan la satisfacción del equipo: Estamos contentas por conseguir los tres puntos; ahora seguiremos trabajando porque tenemos una triple fecha muy competitiva. El entrenador, Germán Portanova, por su parte, enfatizó la importancia de seguir trabajando para el crecimiento del fútbol femenino, demostrando la dedicación del equipo en el desarrollo de este deporte. El desempeño de Bonsegundo, quien selló la victoria desde los once metros, fue fundamental para el triunfo. El partido evidenció la solidez defensiva argentina y la capacidad de aprovechar las oportunidades, aunque el juego no fue vistoso, la efectividad fue clave.\En los otros partidos de la jornada, Colombia venció 2-1 a Venezuela, próximo rival de Argentina, lo que añade aún más emoción a la liga. Perú se impuso 2-1 a Uruguay y Paraguay derrotó 2-0 a Ecuador, demostrando la competitividad de las selecciones sudamericanas. El certamen, que cuenta con la participación de nueve selecciones, excluyendo a Brasil, ya clasificada como anfitriona del Mundial, promete más emociones y desafíos en las próximas jornadas. El once inicial de Chile estuvo compuesto por Christiane Endler; Valentina Díaz, Anaís Cifuentes, Fernanda Pinilla, Camila Sáez; Yanara Aedo, Millaray Cortés, Nayadet López; Rosario Balmaceda, Adriana Moreno y Sonia Keefe, bajo la dirección técnica de Luis Mena. Por su parte, Argentina formó con Solana Pereyra; Sofía Domingo, Sophia Braun, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Marciel Pereyra, Daiana Falfán, Vanina Preininger, Florencia Bonsegundo; Agostina Holzheier y Krashi López, dirigidas por Germán Portanova. El partido dejó en evidencia la importancia del trabajo en equipo y la estrategia para alcanzar los objetivos, y ahora la selección argentina se prepara para enfrentar nuevos desafíos en su camino al Mundial





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