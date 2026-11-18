La Albiceleste dominó con autoridad ante Costa Rica, sumando otra victoria convincente tras el Mundial. Análisis de los goles, asistencias y actuaciones destacadas del elenco de Scaloni.

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, consolidó su excelente etapa de cierre de año 2026 con una aplastante victoria de 7-0 ante Costa Rica. El encuentro tuvo como sede el estadio Mario Alberto Kempes, donde el elenco albiceleste demostró superioridad técnica y táctica para cerrar el periodo competitivo con una sonrisa, reforzando su estatus tras obtener el subcampeonato mundial en julio.

Mecánica del Dominio Argentino

Nico Paz resultó un jugador profundo y determinante en la fase ofensiva, destacándose por su predisposición inmediata para recuperar la pelota y generar peligro. Con una intervención que incluyó una asistencia clave, su rendimiento lo posiciona como un fuerte candidato para disputar la titularidad en la Selección Argentina de forma regular.

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Defensa y Construcción del Juego

La estructura defensiva mostró solidez con un zurdos central y un compañero actuando en el sector derecho de la zaga, una posición poco habitual pero ejecutada con pulcritud y precisión en la salida desde el fondo. La dupla formó junto a Lisandro Martínez, quien se desempeñó como marcador central izquierdo, asegurando firmeza y seguridad en las pocas intervenciones que requirió durante el partido.

Gol y Visión de Nico Paz

Su versión más adelantada potenció su impacto, convirtiéndolo en un referente ofensivo al convertir un gol que demostró su inteligencia táctica para moverse sin balón e interpretar los espacios. La anotación llegó tras una maniobra individual descomunal, reforzando su acumulación de méritos para aspirar a la camiseta número 10 de la albiceleste y consolidando su versatilidad.

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Perrone y el Control del Mediocampo

Quien es Perrone, el compañero de Nico Paz que surgió de Vélez y ostenta el rol de '5', manejó los hilos del equipo y administró los ritmos del juego con criterio. Aunque tuvo una ocasión clara de gol al inicio que salió apenas desviada, fue indispensable para mantener una circulación rápida y precisa de la pelota, aportando movilidad y pases firmes desde el centro del campo.

Otros Golpes y Debutantes en la Roja

Gonzalo Montiel ingresó en el entretiempo en reemplazo de Agustín Giay, cumpliendo su tarea defensiva con seguridad y sin cometer errores. Por su parte, Perrone reemplazó a Enzo Fernández disputando 35 minutos, mientras que Mariano Troilo debutó con la camiseta tras ingresar por Lisandro Martínez en el segundo tiempo, mostrando firmeza en la marca.

El Doble Gol y Cierre del Espectáculo

El partido se cerró con un espectáculo ofensivo donde un jugador volvió a demostrar su jerarquía al marcar dos goles por duplicado, incluyendo una bomba de zurda al primer palo. Esta actuación le permitió levantar la mano nuevamente para pelear por un lugar en el equipo titular, validando su talento para desequilibrar y su capacidad de aparecer donde la jugada lo necesitaba.