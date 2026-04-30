Argentina Utiliza Reservas para Pagar al FMI y Busca Desbloquear Nuevos Fondos

El Gobierno argentino realizó una compra de Derechos Especiales de Giro al Tesoro de Estados Unidos para cubrir un vencimiento de 800 millones de dólares con el FMI. Se espera la aprobación del directorio del FMI para un desembolso adicional de 1000 millones de dólares. La operación se produce en un contexto de preocupación por los vencimientos de deuda y la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central.

El Gobierno argentino ha implementado un mecanismo financiero estratégico para cumplir con un vencimiento de 800 millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), cuya fecha límite es este viernes.

Esta operación se concretó a través de la adquisición de Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de Estados Unidos por un monto de 819 millones de dólares, según información publicada en el sitio web del Tesoro estadounidense. Los DEG, en esencia, son la moneda de reserva utilizada por el FMI, y Estados Unidos se posiciona como uno de los principales poseedores de estos activos.

En consecuencia, Argentina recurrió a sus reservas en dólares para realizar esta compra al Tesoro de Estados Unidos, bajo la dirección de Scott Bessent. Esta no es la primera vez que el Ministerio de Economía argentino emplea este tipo de mecanismos. En octubre del año pasado, se concretó una compra similar por 872 millones de dólares, mientras que en enero de este año se adquirieron DEG por un valor de 808 millones de dólares.

El propósito fundamental de estas operaciones es asegurar el cumplimiento de los compromisos de deuda. El vencimiento actual corresponde al segundo pago trimestral de intereses al FMI, por un total de 800 millones de dólares, relacionado con el préstamo acordado desde 2018. Este pago se produce en un contexto de espera por la aprobación formal de la segunda revisión del acuerdo con el FMI por parte de su directorio.

Si bien la instancia técnica ha sido completada y ha evaluado el cumplimiento de las metas establecidas para finales de 2025, el directorio aún no ha dado su aprobación definitiva, lo que impide la liberación de un desembolso adicional de 1000 millones de dólares. Se anticipa que el directorio ejecutivo del FMI considerará el caso argentino en breve y, de ser favorable, autorizará la transferencia de los fondos a Argentina, lo que podría ocurrir a mediados de mayo.

Con este nuevo desembolso, Argentina habrá recibido aproximadamente el 80% del total del préstamo acordado con la administración de Javier Milei hace un año. Además del pago inminente al FMI, Argentina enfrenta otros cuatro vencimientos de deuda con el organismo a lo largo del presente año. La situación financiera se complica aún más debido a la preocupación por los vencimientos de deuda con acreedores privados, especialmente el próximo vencimiento de julio, que asciende a 4200 millones de dólares.

Para hacer frente a esta deuda, el Tesoro argentino ha emitido bonos en dólares en el mercado local, logrando captar más de 2200 millones de dólares a través de dos bonos con vencimiento en 2027 y 2028. Sin embargo, los depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA) no han experimentado un crecimiento proporcional. De hecho, los ahorros del Gobierno en la entidad monetaria, al viernes pasado, ascendían a 549 millones de dólares.

Esto significa que el Tesoro solo ha logrado retener aproximadamente el 25% de los dólares captados a nivel local a través de la emisión de bonos. Los pagos de deuda a organismos internacionales son la principal causa de esta dinámica, lo que subraya la presión constante sobre las reservas del Banco Central y la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento para sostener la economía argentina.

La estrategia del gobierno se centra en equilibrar el cumplimiento de las obligaciones financieras internacionales con la necesidad de mantener la estabilidad económica y promover el crecimiento a largo plazo





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