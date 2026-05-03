Argentina: Un Gobierno a la Defensiva entre Acusaciones, Internas y Estrategias de Comunicación

Análisis de la reciente sesión en el Congreso argentino, las tensiones internas del gobierno Milei, las acusaciones de corrupción y las estrategias de comunicación empleadas por el portavoz Adorni. Se destaca la inusual calma de la oposición y el temperamento del presidente.

La reciente sesión en el Congreso argentino, donde el portavoz Adorni defendió al gobierno, ha sido calificada como un espectáculo inusual, incluso para un país acostumbrado a la controversia.

Adorni empleó una estrategia de lectura estricta de textos predefinidos, evitando responder directamente a las preguntas de los diputados y repitiendo una única frase sobre su presunta inocencia ante acusaciones de enriquecimiento ilícito. La oposición, sorprendentemente, mantuvo un perfil bajo, sin interrupciones ni acusaciones directas. El presidente Milei, por otro lado, protagonizó un incidente al increpar a periodistas, mostrando una vez más su temperamento impulsivo.

La situación se complica aún más con las denuncias de corrupción, como la que involucra al empresario Ariel Sbdar, y las tensiones internas dentro del gobierno, especialmente entre Caputo y Karina. Adorni, a pesar de ser considerado un vocero y jefe de ministros poco efectivo, ha logrado navegar por estas disputas internas, frenando intentos de influencias externas en áreas clave.

Sin embargo, la aparición de vuelos a Punta del Este y nuevas acusaciones han reavivado la lucha interna. La llegada de figuras como Mahiques y Viola a la justicia, respaldada por los Menem, se interpreta como un intento de proteger al gobierno en futuros procesos legales. Este nuevo equipo también busca influir en la selección de jueces, con una cantidad sin precedentes de cargos disponibles para sus aliados.

La situación revela un complejo entramado de poder que trasciende las ideologías, con conexiones que se extienden desde los Menem hasta Rosatti, jefe de la Corte, y negociaciones con el kirchnerismo a través de intermediarios. La estrategia se centra en controlar la Cámara Federal porteña, donde se decidirá el destino del caso $Libra, y remover a jueces que han sido críticos con figuras como Cristina Fernández de Kirchner.

La democratización de la justicia, según algunos, se ve comprometida por esta manipulación de cargos y el desprecio por el orden de mérito





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