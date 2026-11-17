El oficialismo y la UCR negocian suspender las PAsO 2027 e implementar un nuevo sistema de adhesiones, un acuerdo que enfrenta la oposición de PRO y JxC.

El oficialismo confirmó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PAsO) en 2027 y negocia la implementación de un sistema de adhesiones para suplir el vacío electoral, un mecanismo solicitado por la Unión Cívica Radical ( UCR) que genera tensiones con el PRO.

Negociación de la Firma del Dictamen

La firma del dictamen sobre el proyecto de reforma electoral fue pospuesta para este miércoles a las 12, con el objetivo de cerrar las últimas negociaciones entre las fuerzas políticas involucradas. Esta decisión se tomó durante una reunión de la Cámara de Diputados, donde el debate se reanudó como mera formalidad antes de pasar a un cuarto intermedio.

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El proyecto busca evitar el costo y la logística de las primarias, permitiendo que un mismo candidato a cargo ejecutivo nacional, potencialmente la presidencia, lleve hasta dos listas legislativas bajo su mismo paraguas electoral. Esta concesión busca garantizar las firmas necesarias del radicalismo para avanzar con la medida.

Posiciones de los Bloques Parlamentarios

La Unión Cívica Radical (UCR) exige la adhesión al nuevo sistema de colectoras como condición para apoyar la suspensión de las PAsO. Por su parte, el Partido Libertario presentó un nuevo borrador reducido a 20 artículos, frente a los 71 anteriores, para facilitar el acuerdo. El jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Lauro Mazzitelli, apoyó la cancelación de las PAsO pero advirtió que las colectoras "distorsionan la representación constitucional".

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El senador cordobés de la UCR, Hernán Vigo, anunció que no acompañará el esquema de adhesiones, lo que complejiza la búsqueda de consensos. Javier Milei declaró que hoy elige no confrontar con el Gobierno, alineándose a la posición de la Rosada en medio de las disputas internas del sello violeta.

Contenido de la Reforma Electoral

El proyecto incluye la Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos y elimina los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación, aunque este punto se mantiene negociable. Se desistió de imponer mayores exigencias para la existencia de los partidos políticos, evitando así acabar con los "sellos de goma".

Además, se elimina la elección directa de los parlamentarios del seno del Congreso según la proporcionalidad política y se acota el debate presidencial solo a una eventual segunda vuelta electoral. El financiamiento público de las campañas se mantiene intacto, a diferencia de lo que originalmente se pretendía suprimir.

Impacto Político y Críticas de la Oposición

El peronismo ha abundado en críticas, calificando la medida como una "trampa electoral" y una Ley de Lemas disfrazada para proteger a un Gobierno en declive. El jefe del interbloque Popular denunció que se altera la calidad democrática mediante acuerdos transaccionales, mientras que el exjefe de Gabinete irónicamente comentó sobre la Boleta Única con colectora.

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Se advierte que el ahorro neto por suspender las PAsO en 2025 fue del 3%, por lo que el desafío es predominantemente político y no económico. La compatibilización del sistema de adhesiones con la Boleta Única de Papel (BUP), estrenada a nivel nacional en 2025, sigue siendo un reto técnico importante para los legisladores.