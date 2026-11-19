El superávit comercial argentino alcanzó casi 25.000 millones de dólares en el acumulado del año, impulsado por el récord histórico de exportaciones petroleras y la caída de las importaciones.

Argentina registró un nuevo hito en su desempeño comercial al acumular un superávit de 24.568 millones de dólares en los primeros diez meses del año, una cifra que supera ampliamente los 6.859 millones del mismo período de 2025. Este resultado positivo se consolidó gracias a un récord histórico en las exportaciones, que sumaron 87.328 millones de dólares con un crecimiento interanual del 22,1%, mientras que las importaciones retrocedieron un 2,9% hasta alcanzar los 62.760 millones de dólares.

Rendimiento petrolero impulsa balanza

El sector de combustibles y energía fue el motor principal de este crecimiento, con exportaciones que crecieron un 93,9% en octubre para alcanzar 1.734 millones de dólares, marcando el mayor ritmo de expansión entre todos los rubros. En el acumulado de enero a octubre, este segmento facturó 14.145 millones de dólares, un incremento del 22,4% en precios y del 28,4% en cantidades físicas. El petróleo crudo se consolidó como el producto estrella, vendiendo 1.169 millones de dólares, un aumento del 121,7% respecto al año anterior, lo que permitió a la balanza comercial sumar 3.394 millones de dólares solo en el mes de octubre.

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Sector agropecuario mantiene liderazgo

Aunque la energía mostró el mayor dinamismo reciente, las manufacturas de origen agropecuario continuaron siendo las ventas más importantes del país, con 3.314 millones de dólares en octubre y un crecimiento del 18,8%. En el acumulado anual, este sector lideró las exportaciones con 29.044 millones de dólares, representando un avance del 14,9%. Le siguieron las manufacturas de origen industrial, con 2.685 millones de dólares (13,1% más), los productos primarios con 2.328 millones (+22,3%) y los combustibles en cuarto lugar, cerrando el ranking de las principales salidas de divisas.

Caída drástica en las importaciones

La contracción del superávit no solo se debió al aumento de las ventas, sino también a la caída del 6,7% en las compras externas en octubre, que totalizaron 6.668 millones de dólares. Esta reducción se explicó principalmente por una disminución en las cantidades importadas (-17,3%), a pesar de que los precios subieron un 12,8% interanual. Dentro de las categorías de bienes, aumentaron ligeramente las compras de bienes de capital (+2,9%) y los intermedios (+1,9%), mientras que se desplomaron las importaciones de piezas y accesorios para bienes de capital (-17,3%), bienes de consumo (-11,3%) y vehículos automotores de pasajeros (-24,2%).

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Dinámica del comercio bilateral

El intercambio comercial mostró diferentes resultados según la región. China encabezó el volumen bilateral en octubre, aunque Argentina registró un déficit de 400 millones de dólares con este socio. Brasil, el principal actor del Mercosur, también registró un saldo negativo de 156 millones de dólares para la nación sudamericana. Por el contrario, la balanza fue favorable con otros mercados clave: un superávit de 534 millones de dólares con Chile, 277 millones con la Unión Europea y 250 millones con Estados Unidos, confirmando la diversificación de las relaciones comerciales.

Impacto en la actividad económica

Los expertos señalan que la caída en las importaciones refleja una señal adversa de la actividad económica interna, ya que la reducción en la compra de bienes de consumo y vehículos sugiere una menor capacidad de gasto de los consumidores. Además, el incremento del 12,2% en los bienes despachados por servicios postales indica un cambio en los patrones de consumo, aunque insuficiente para contrarrestar la fuerte caída en las compras tradicionales. El superávit total de 24.568 millones de dólares frente a los 6.859 millones del año anterior marca una mejora estructural significativa en la balanza de pagos, aunque la sostenibilidad de este modelo dependerá de la evolución de los precios internacionales y la demanda interna.