Argentina Sub-20 sorteada en Grupo B del Sudamericano Colombia 2027

La Selección Argentina Sub-20 bajo la dirección de Diego Placente compite en el Grupo B del Sudamericano 2027 con Venezuela y Bolivia. El torneo define plazas para el Mundial Sub-20.

La Selección Argentina Sub-20, dirigida por el técnico Diego Placente, será participante destacada en el Sudamericano Sub-20 que se celebrará en Colombia durante las primeras semanas de 2027. El certamen, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol ( CONMEBOL), otorgará cuatro plazas clasificatorias para la próxima Copa del Mundo de la categoría, la cual tendrá como sedes a Azerbaiyán y Uzbekistán. La Albiceleste ha sido sorteada para competir en el Grupo B, un escenario que pondrá a prueba su consistencia deportiva frente a rivales directos.

Integrantes y formato del Grupo B

El sorteo oficial realizado por la CONMEBOL posicionó al conjunto argentino junto a Venezuela y Bolivia dentro del Grupo B. Este grupo conformado por cuatro naciones enfrentará un sistema de todos contra todos, donde cada equipo tendrá la oportunidad de sumar puntos para definir su clasificación. La Albiceleste busca consolidar su posición dentro de este bloque geográfico para asegurar su paso a la siguiente etapa del torneo, evitando la eliminación temprana.

Also read Argentina en el Mundial Sub 17 2026: rivales, fechas y dónde ver los partidos en vivo

Dirección técnica y contexto reciente

Diego Placente asumió como director técnico de la Selección Argentina Sub-20 en noviembre de 2024, sucediendo a Javier Mascherano en el cargo. La llegada de Placente marca un nuevo ciclo en la formación de jóvenes talentos argentinos, quien viene de dirigir al conjunto Sub-19 que se quedó con el título en Uruguay. Con cinco campeonatos en su historial deportivo, el técnico busca una nueva oportunidad para volver a lo más alto y asegurar la presencia de Argentina en la próxima Copa del Mundo.

Advertisement

Rivalidad en Zona B y definición de cupos

Venezuela y Bolivia completan el cuadro de la Albiceleste en el Grupo B, formando un desafío conjunto que requiere atención táctica inmediata. Argentina buscará terminar entre los cuatro primeros puestos de su grupo para continuar en carrera por el título y clasificarse automáticamente. La zona A, por su parte, estará integrada por Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú, estableciendo una competencia dual donde los mejores de cada grupo avanzarán.

Calendario oficial y eliminación directa

El certamen se disputará en territorio colombiano entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027, ofreciendo un marco competitivo intensivo para las selecciones juveniles. A partir de la fase de grupos, los cuatro mejores equipos de cada zona accederán a los cuartos de final, iniciando los cruces de eliminación directa. Estos partidos definirán a los cuatro representantes sudamericanos que obtendrán el derecho de competir en el Mundial Sub-20 de 2027.