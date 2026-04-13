Argentina Sub 17 Clasifica al Mundial tras Un Partido Marcado por la Lucha y la Lluvia

La Selección Argentina Sub 17 asegura su lugar en la Copa del Mundo tras un partido complicado contra Bolivia, con el terreno de juego en condiciones adversas y una intensa lluvia. La victoria de Brasil frente a Venezuela fue clave para la clasificación.

Facundo Salinas, el equipo argentino, protagonizó un encuentro marcado por la intensidad física y la imprecisión, factores exacerbados por el deplorable estado del campo de juego durante los noventa minutos. La Albiceleste aseguró su plaza para la Copa del Mundo de este año, un logro que se cimentó gracias a la victoria de Brasil por 1 a 0 frente a Venezuela, resultado que también le permitió avanzar a las semifinales del torneo.

El partido se desarrolló en un contexto adverso desde el pitazo inicial, con un terreno de juego castigado por las inclemencias del tiempo. El encuentro fue chato y fragmentado, interrumpido constantemente por faltas en el centro del campo, una situación que se vio agravada por el césped en pésimas condiciones del Estadio Carmel, inundado durante toda la tarde. El juego careció de brillo, y los primeros 45 minutos se caracterizaron por la falta de fluidez y el estancamiento táctico, limitando las oportunidades de juego claro y la creación de jugadas ofensivas que pudieran generar peligro real. El equipo dirigido por Placente, aunque mostró mayor iniciativa que su rival, especialmente con balones filtrados a la espalda de la defensa boliviana buscando las carreras de Emiliano Barrionuevo y Benjamín Tapia, no logró capitalizar esa superioridad. La primera gran emoción del partido llegó en el complemento, con una lluvia que se intensificaba. A los dos minutos del segundo tiempo, el capitán Simón Escobar recuperó el balón en campo contrario y ejecutó un potente disparo con la zurda. El portero Carlos Borda, con una respuesta dubitativa, dejó el balón suelto, permitiendo a Escobar, en un segundo intento, empujar el balón al fondo de la red. El gol generó un momento de euforia, pero el partido continuó con su dinámica poco vistosa. El terreno de juego, cada vez más anegado, y la lluvia persistente dificultaban el desarrollo del juego, obligando al seleccionado nacional a defenderse de los ataques aislados de Bolivia. A falta de cuatro minutos para el final, llegó el empate, un mazazo para las aspiraciones argentinas. Una jugada bien elaborada por los bolivianos habilitó a Nabil Nacif, quien quedó mano a mano con Valentín Reigia y definió con un potente derechazo que igualó el marcador. El resultado dejó un sabor agridulce en el equipo de Placente, pues un gol más de Bolivia habría complicado seriamente la situación de Argentina en la tabla. Las miradas se dirigieron entonces al partido entre Brasil y Venezuela, con la esperanza de que la Vinotinto no sumara de a tres puntos, algo que finalmente sucedió. Con el segundo puesto asegurado en el Sudamericano, la Selección Sub 17 logró el pase a las semifinales y, con ello, la clasificación al Mundial. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) celebró este logro con un mensaje de júbilo y orgullo. El Seleccionado Sub 17 se ha clasificado para la próxima Copa Mundial de la categoría, y la afición ya se prepara para apoyar a los jóvenes talentos en su próxima aventura internacional, un paso importante para el futuro del fútbol argentino y una oportunidad para que estos jóvenes demuestren su valía en la escena mundial





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