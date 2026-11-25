La Selección Argentina Sub 17 igualó 3-3 con Dinamarca, cerró la fase de grupos como segunda del Grupo C con cuatro puntos y espera definir su rival en octavos según la tabla de rendimiento general.

La Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 tras empatar 3-3 ante Dinamarca en el cierre de la fase de grupos. Este resultado permitió a los albicelestes consolidarse en la segunda posición del Grupo C con cuatro puntos, aunque su destino en la siguiente ronda dependerá exclusivamente de un ranking de rendimiento general.

Clasificación y Ranking de Rendimiento

A pesar de la clasificación matemática, la Selección no conocerá a su rival en octavos hasta que finalice la totalidad de la fase de grupos. La definición del oponente se basa en una tabla general que ordena a todos los equipos clasificados en función de su rendimiento deportivo. Esta clasificación jerárquica divide a los equipos en tres rangos específicos: el primer puesto está reservado para los primeros de cada zona, el segundo rango agrupa a los segundos desde la posición 13 hasta la 24, y el tercer rango incluye a los terceros desde la posición 25 hasta la 32.

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Posición Matemática y Escenarios Posibles

La posición final de Argentina en este ranking de rendimiento determina directamente el nivel del rival que se enfrentará. El techo matemático para el equipo argentino es la ubicación número 20 en la tabla general, siempre que se comparen con otros segundos que tengan cuatro o más unidades. Actualmente, si Argentina mantiene su posición número 23, tendría que medir fuerzas contra el décimo mejor primero de la tabla, quien en este momento es Brasil, representante de la zona I.

Detalles del Enfrentamiento con Dinamarca

El partido contra Dinamarca fue un duelo intenso que requirió una gran remontada del equipo dirigido por Diego Placente. tras un primer tiempo flojo donde Argentina perdía 0-2, el equipo mostró otra actitud en la segunda mitad. Giovanni Baroni marcó el 1-2 a los 58 minutos tras una jugada colectiva excelente, y Policella empató el 2-2 con un golazo a los 62 minutos. Alan Alcaraz puso el 3-2 a los 68 minutos con un potente tiro, pero Dinamarca logró empatar 3-3 a los 78 minutos.

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Ronda Eliminatoria y Próximos Pasos

La fase de grupos oficializa la clasificación de los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. A partir de este momento, los equipos deben ganar cada partido para continuar en la competencia. El calendario incluye octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final, la cual está prevista para el 13 de diciembre. Argentina deberá esperar los resultados de las ocho zonas restantes para conocer su destino exacto.

Definición de Resto de Zonas

Aún quedan por definirse ocho zonas de la E a la L entre el jueves 26 de noviembre y el viernes 27 de noviembre. La posición de Argentina podría mejorar si los demás segundos que no jugaron terminan con menos puntos o una peor diferencia de gol. En el mejor de los escenarios hipotéticos, un rival podría ser Egipto, que finalizó el Grupo A con seis puntos y una diferencia de gol de más cuatro.