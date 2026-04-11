Argentina Sub 17 cae ante Brasil y complica su pase al Mundial de Qatar

La Selección Argentina Sub 17 sufrió una derrota contundente frente a Brasil en el Campeonato Sudamericano, poniendo en riesgo su clasificación al Mundial. El partido, marcado por goles brasileños y momentos de tensión, obliga a Argentina a buscar la victoria en su próximo encuentro.

La Selección Argentina Sub 17 , bajo la dirección de Diego Placente , sufrió una derrota por 3-0 contra Brasil en la cuarta jornada del Grupo B del Campeonato Sudamericano , lo que impidió asegurar su clasificación al Mundial que se celebrará a finales de año en Qatar. El encuentro, disputado en el estadio Ameliano, sede del Sportivo Ameliano en Villeta, Paraguay, fue testigo de un desempeño brasileño superior, marcando la diferencia en momentos clave del partido.

\Brasil se adelantó en el marcador a los 14 minutos de juego con un gol de cabeza de Riquelme Henrique, quien capitalizó un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda. La defensa argentina, tras varios intentos por despejar el balón, no logró evitar que el extremo izquierdo del Atlético Mineiro Sub 20 venciera la resistencia de Thiago Parga, arquero del Huracán. El segundo gol de Brasil, que se vio obligado a realizar un cambio anticipado debido a la lesión de Vinicius Rocha, reemplazado por Ruan Yago, llegó cerca del final del primer tiempo, nuevamente gracias a Riquelme Henrique, quien se consolidó como la figura del encuentro con su olfato goleador. La Verdeamarela sentenció el partido en los instantes finales, aprovechando un contraataque letal que culminó con un gol de Eduardo Conceição, joven promesa de 16 años del Palmeiras, con Endrick como referente. Este tercer gol selló la victoria brasileña y complicó las aspiraciones argentinas.\El final del partido estuvo marcado por incidentes, con empujones e insultos entre los jugadores de ambos equipos, que casi derivaron en agresiones físicas. Los jugadores argentinos, visiblemente frustrados por la derrota y las provocaciones de los brasileños, reaccionaron con enojo, lo que resultó en la expulsión de Tobías Goytía. Tras este resultado, el equipo argentino suma seis puntos y deberá disputar el pase al Mundial en su próximo enfrentamiento contra Bolivia, que cuenta con cuatro puntos. Brasil, con nueve puntos, se enfrentará a Venezuela, también con cuatro puntos. Perú, por su parte, ya ha sido eliminado del torneo. La incertidumbre rodea la clasificación de Argentina, que deberá obtener un buen resultado en su último partido para mantener vivas sus esperanzas de participar en la cita mundialista





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