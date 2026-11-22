La Albiceleste de Diego Placente enfrenta a Dinamarca para asegurar su pase a octavos de final del Mundial Sub 17 en Qatar. Conoce el contexto y la lista.

La Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, se prepara para el desafío decisivo de su participación en el Mundial de Qatar. El combinado nacional busca asegurar su clasificación a octavos de final al enfrentarse a Dinamarca en la última fecha de la fase de grupos. Este partido constituye el tercer y último encuentro del equipo en el torneo, un logro alcanzado tras superar a Mozambique por 2-1 en la jornada anterior.

Contexto del Grupo C y clasificación al Mundial

El contexto deportivo actual sitúa a la Albiceleste en una posición estratégica dentro del Grupo C. Con tres unidades acumuladas, el equipo de Placente se encuentra empatado en puntos con Mozambique, aunque ocupa un lugar superior debido al desempate olímpico. La victoria de 2-1 contra el combinado africano permitió a Argentina salir del polvo de la derrota inicial y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

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El escenario actual presenta un panorama complejo pero favorable. Argentina enfrentará a Dinamarca con la necesidad de vencer al combinado europeo para asegurar su lugar en los octavos de final de manera directa. Un empate ante Dinamarca podría dejar a la Albiceleste en el tercer lugar del grupo con cuatro unidades. Esta posición le daría opciones de clasificar como uno de los mejores terceros, aunque dependería totalmente de los resultados de otros partidos.

Por el contrario, una derrota dejaría virtualmente eliminado al combinado nacional. La selección ya cerró su fase de grupos en el Aspire Zone de Al Rayyan, Qatar. El equipo australiano, conocido como los Socceroos, lidera el grupo con cuatro unidades tras igualar 0-0 con Dinamarca en esta jornada. El grupo danés se ubica último y al borde de la eliminación, lo que añade presión a los encuentros restantes.

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Detalles del encuentro y transmisión televisiva

El tercer encuentro del seleccionado de Diego Placente en Qatar podrá verse en vivo a través de las pantallas de televisión para los espectadores que deseen seguir cada jugada del equipo nacional. Los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone, una instalación deportiva de primer nivel que ha sido el escenario de los partidos previos de la Albiceleste.

La dinámica del torneo exige precisión y concentración máxima. La Selección Argentina ha demostrado capacidad de reacción tras su debut con derrota ante Australia por 2-0. La victoria ante Mozambique por 2-0 confirmó la solidez defensiva y ofensiva del equipo, preparándolo para el duelo final con Dinamarca. Cada decisión táctica será crucial para definir el futuro del equipo en el torneo.

Convocatoria y jugadores destacados en Qatar

La lista de convocados a la Selección Argentina Sub 17 cuenta con la participación de talentos emergentes de diversos clubes del fútbol argentino. Del Club Atlético River Plate, conocido como el Fortín, están Simón Escobar, Benjamín Vallejo, Facundo Salinas y Juan Policella. Estos jugadores son piezas clave en la estrategia ofensiva y defensiva de Placente.

Del Club Atlético Boca Juniors, el Xeneize, se encuentran Julio Coria, Mateo Sánchez y Emiliano Barrionuevo. Estos refuerzos aportan experiencia y vitalidad al plantel que representa a Argentina en Qatar. La participación de estos jóvenes atletas destaca la profundidad del talento nacional en la categoría sub 17.

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Del Club Atlético Talleres, el Millo, viajan Bautista Giménez, Galo Escobar y Tobías Goytía. Estos jugadores suman su capacidad técnica a la formación titular. La presencia de futbolistas de Argentinos Juniors y Huracán, con dos representantes cada uno, enriquece la diversidad táctica del equipo.

Aldosivi, Rosario Central, Banfield, Lanús, Independiente, Belgrano y Talleres cuentan con un representante cada uno en la convocatoria final. La concentración y el rendimiento de estos jugadores definirán si Argentina logra el pasaje a octavos de final. El Mundial Sub 17 en Qatar exige lo mejor de cada convocado para honrar la camiseta nacional y alcanzar el objetivo de seguir avanzando en la competición internacional.